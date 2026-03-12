Рейтинг@Mail.ru
На Иркутском авиазаводе семь человек получили травмы - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 12.03.2026 (обновлено: 12:38 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/zavod-2080172246.html
На Иркутском авиазаводе семь человек получили травмы
На Иркутском авиазаводе семь человек получили травмы - РИА Новости, 12.03.2026
На Иркутском авиазаводе семь человек получили травмы
Семь человек получили травмы на Иркутском авиационном заводе в результате опрокидывания оборудования при подготовке самолета к вылету, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:39:00+03:00
2026-03-12T12:38:00+03:00
происшествия
иркутский авиационный завод
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
https://ria.ru/20260311/malenkovskaya-2080067994.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутский авиационный завод, объединенная авиастроительная корпорация (оак)
Происшествия, Иркутский авиационный завод, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
На Иркутском авиазаводе семь человек получили травмы

РИА Новости: на Иркутском авиазаводе семь человек получили травмы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Семь человек получили травмы на Иркутском авиационном заводе в результате опрокидывания оборудования при подготовке самолета к вылету, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"На территории Иркутского авиационного завода в ходе подготовки самолета к вылету потоком воздуха из двигателя было опрокинуто оборудование для наземного обслуживания воздушных судов. В результате семь человек получили травмы. Двое из них госпитализированы в медучреждение, им оказывается необходимая помощь. Пять человек от госпитализации отказались", — рассказали в ОАК.
На заводе проводится внутреннее расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и для принятия мер по обеспечению безусловного соблюдения требований техники безопасности, отметили в корпорации.
Поезд МЖД - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Четыре человека получили травмы на остановке МЖД Маленковская
11 марта, 21:31
 
ПроисшествияИркутский авиационный заводОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала