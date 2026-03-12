https://ria.ru/20260312/zavod-2080172246.html
На Иркутском авиазаводе семь человек получили травмы
На Иркутском авиазаводе семь человек получили травмы
Семь человек получили травмы на Иркутском авиационном заводе в результате опрокидывания оборудования при подготовке самолета к вылету, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.03.2026
происшествия
иркутский авиационный завод
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
