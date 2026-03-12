https://ria.ru/20260312/zasedanie-2080338982.html
Заседание межправкомиссии России и Намибии пройдет 16 марта
Заседание межправкомиссии России и Намибии пройдет 16 марта - РИА Новости, 12.03.2026
Заседание межправкомиссии России и Намибии пройдет 16 марта
Одиннадцатое заседание межправительственной российско-намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет 16 марта в Виндхуке, сообщили РИА... РИА Новости, 12.03.2026
виндхук
россия
намибия
Заседание межправкомиссии России и Намибии пройдет 16 марта
Трутнев: заседание межправкомиссии РФ и Намибии пройдет 16 марта в Виндхуке
ПРЕТОРИЯ, 12 мар - РИА Новости. Одиннадцатое заседание межправительственной российско-намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет 16 марта в Виндхуке, сообщили РИА Новости в пресс-службе вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
"В понедельник (16 марта - ред.). Бизнес-форум будет в пятницу целый день, а межправкомиссия будет в понедельник по времени примерно до обеда", - сообщили агентству в пресс-службе.
Трутнев будет председателем российской части межправкомиссии. По его поручению и по предложению намибийской стороны в пятницу в рамках межправкомиссии также состоится бизнес-форум. Целью форума будет создание площадки для расширения взаимовыгодных торговых связей и инвестиционного сотрудничества между странами. Повестка форума охватит вопросы торговли, энергетики, геологоразведки, транспорта, агропромышленного комплекса и других приоритетных направлений.