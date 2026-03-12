Рейтинг@Mail.ru
Заседание межправкомиссии России и Намибии пройдет 16 марта - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 12.03.2026 (обновлено: 22:17 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/zasedanie-2080338982.html
Заседание межправкомиссии России и Намибии пройдет 16 марта
Заседание межправкомиссии России и Намибии пройдет 16 марта - РИА Новости, 12.03.2026
Заседание межправкомиссии России и Намибии пройдет 16 марта
Одиннадцатое заседание межправительственной российско-намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет 16 марта в Виндхуке, сообщили РИА... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T20:36:00+03:00
2026-03-12T22:17:00+03:00
виндхук
россия
намибия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916949935_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_1a24c3ab45b25401b850aabf621bbb3a.jpg
https://ria.ru/20260115/rosatom-2067964492.html
виндхук
россия
намибия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916949935_30:0:1851:1366_1920x0_80_0_0_f714d86a8facad7b9edee53befe4883a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виндхук, россия, намибия, в мире
Виндхук, Россия, Намибия, В мире
Заседание межправкомиссии России и Намибии пройдет 16 марта

Трутнев: заседание межправкомиссии РФ и Намибии пройдет 16 марта в Виндхуке

CC BY 2.0 / ER Bauer / NamibiaВосточный Виндхук в Намибии
Восточный Виндхук в Намибии - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
CC BY 2.0 / ER Bauer / Namibia
Восточный Виндхук в Намибии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРЕТОРИЯ, 12 мар - РИА Новости. Одиннадцатое заседание межправительственной российско-намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет 16 марта в Виндхуке, сообщили РИА Новости в пресс-службе вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
"В понедельник (16 марта - ред.). Бизнес-форум будет в пятницу целый день, а межправкомиссия будет в понедельник по времени примерно до обеда", - сообщили агентству в пресс-службе.
Трутнев будет председателем российской части межправкомиссии. По его поручению и по предложению намибийской стороны в пятницу в рамках межправкомиссии также состоится бизнес-форум. Целью форума будет создание площадки для расширения взаимовыгодных торговых связей и инвестиционного сотрудничества между странами. Повестка форума охватит вопросы торговли, энергетики, геологоразведки, транспорта, агропромышленного комплекса и других приоритетных направлений.
Министр международных отношений и торговли Намибии Селма Ашипала-Мусавьи - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Намибии надеются, что "Росатом" начнет работу по урановым месторождениям
15 января, 06:47
 
ВиндхукРоссияНамибияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала