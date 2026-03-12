Заседание межправкомиссии России и Намибии пройдет 16 марта

ПРЕТОРИЯ, 12 мар - РИА Новости. Одиннадцатое заседание межправительственной российско-намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет 16 марта в Виндхуке, сообщили РИА Новости в пресс-службе вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"В понедельник (16 марта - ред.). Бизнес-форум будет в пятницу целый день, а межправкомиссия будет в понедельник по времени примерно до обеда", - сообщили агентству в пресс-службе.