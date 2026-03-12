Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье почти 16 тысяч квартир остались без света - РИА Новости, 12.03.2026
20:05 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/zaporozhe-2080332819.html
запорожье, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
Запорожье, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Почти 16 тысяч квартир остались без света в подконтрольном ВСУ Запорожье, еще 25 тысяч остались без отопления, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
"Без электроснабжения остались 15 958 бытовых абонентов и 38 юридических потребителей. Без теплоснабжения остаются 25 473 абонента", - говорится в Telegram-канале Федорова.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
