В Запорожье почти 16 тысяч квартир остались без света

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Почти 16 тысяч квартир остались без света в подконтрольном ВСУ Запорожье, еще 25 тысяч остались без отопления, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.