Три помещения для бизнеса выставили на торги в столичном Замоскворечье
10:34 12.03.2026 (обновлено: 10:43 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/zamoskvoreche-2080150890.html
Три помещения для бизнеса выставили на торги в столичном Замоскворечье
Три помещения для бизнеса выставили на торги в столичном Замоскворечье - РИА Новости, 12.03.2026
Три помещения для бизнеса выставили на торги в столичном Замоскворечье
Три нежилых помещения для бизнеса выставили на городские торги в шаговой доступности от станций метро "Павелецкая" и "Новокузнецкая", сообщил глава московского... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:34:00+03:00
2026-03-12T10:43:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903921540_0:140:2000:1265_1920x0_80_0_0_c349415b75f85927c308b3ecea8958af.jpg
Три помещения для бизнеса выставили на торги в столичном Замоскворечье

В Замоскворечье на городские торги выставили три помещения для бизнеса

© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на район Замоскворечье и вход на станцию метро "Новокузнецкая" Московского метрополитена
Вид на район Замоскворечье и вход на станцию метро Новокузнецкая Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на район Замоскворечье и вход на станцию метро "Новокузнецкая" Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Три нежилых помещения для бизнеса выставили на городские торги в шаговой доступности от станций метро "Павелецкая" и "Новокузнецкая", сообщил глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
"Приобретение коммерческой недвижимости на городских торгах — это прозрачный и надежный путь для инвесторов, гарантирующий равные условия конкуренции. Объекты, как правило, находятся в местах с высоким пешеходным трафиком или в непосредственной близости от жилых кварталов. Например, в Замоскворечье сейчас выставлены на аукционы три помещения площадью от 29,6 квадратного метра до 111 квадратных метров — они подходят для открытия разных видов бизнеса в центре столицы", - сказал Пуртов, его слова приводит пресс-служба департамента.
Он добавил, что благодаря свободному назначению победители аукционов смогут выбрать оптимальный формат для будущего предприятия: косметологический кабинет, образовательный центр или креативное пространство для проведения фото- и видеосъемки.
"Прием заявок завершится в период с 16 марта по 9 апреля, а открытые аукционы пройдут с 25 марта по 21 апреля в зависимости от лота", — отметил Пуртов.
Объекты находятся по адресам: Татарская улица, дом 14; Большая Пионерская улица, дом 5, строение 1; Садовническая улица, дом 51, строение 1. Одно из них расположено на первом этаже, другое — на втором, еще одно — в подвале.
Так, помещение на Садовнической улице находится в здании, которое относится к исторически ценным градоформирующим объектам с наименованием "Жилой дом с магазинами Военно-Строительного отдела Московского военного округа, 1937-1939 гг., арх. В.В. Яновский, С.И. Байков (отдел проектирования Моссовета)". Продавец этой недвижимости - департамент городского имущества.
Аукционы будут проходить на электронной площадке "Росэлторг". Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться, также для этого потребуется электронная подпись.
В Москве на городские торги выставляют разные объекты недвижимости, а витриной служит столичный инвестпортал. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление".
 
