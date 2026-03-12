Вид на район Замоскворечье и вход на станцию метро "Новокузнецкая" Московского метрополитена. Архивное фото

Вид на район Замоскворечье и вход на станцию метро "Новокузнецкая" Московского метрополитена

Три помещения для бизнеса выставили на торги в столичном Замоскворечье

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Три нежилых помещения для бизнеса выставили на городские торги в шаговой доступности от станций метро "Павелецкая" и "Новокузнецкая", сообщил глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Приобретение коммерческой недвижимости на городских торгах — это прозрачный и надежный путь для инвесторов, гарантирующий равные условия конкуренции. Объекты, как правило, находятся в местах с высоким пешеходным трафиком или в непосредственной близости от жилых кварталов. Например, в Замоскворечье сейчас выставлены на аукционы три помещения площадью от 29,6 квадратного метра до 111 квадратных метров — они подходят для открытия разных видов бизнеса в центре столицы", - сказал Пуртов, его слова приводит пресс-служба департамента.

Он добавил, что благодаря свободному назначению победители аукционов смогут выбрать оптимальный формат для будущего предприятия: косметологический кабинет, образовательный центр или креативное пространство для проведения фото- и видеосъемки.

"Прием заявок завершится в период с 16 марта по 9 апреля, а открытые аукционы пройдут с 25 марта по 21 апреля в зависимости от лота", — отметил Пуртов.

Объекты находятся по адресам: Татарская улица, дом 14; Большая Пионерская улица, дом 5, строение 1; Садовническая улица, дом 51, строение 1. Одно из них расположено на первом этаже, другое — на втором, еще одно — в подвале.

Так, помещение на Садовнической улице находится в здании, которое относится к исторически ценным градоформирующим объектам с наименованием "Жилой дом с магазинами Военно-Строительного отдела Московского военного округа, 1937-1939 гг., арх. В.В. Яновский, С.И. Байков (отдел проектирования Моссовета)". Продавец этой недвижимости - департамент городского имущества.

Аукционы будут проходить на электронной площадке "Росэлторг". Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться, также для этого потребуется электронная подпись.

В Москве на городские торги выставляют разные объекты недвижимости, а витриной служит столичный инвестпортал. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.