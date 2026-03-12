Рейтинг@Mail.ru
21:33 12.03.2026
Захарова прокомментировала поиски ЕС финансовой помощи Киеву
Евросоюз в поисках финансовой помощи Киеву руководствуется не слишком моральным принципом "деньги не пахнут" , заявила РИА Новости официальный представитель МИД РИА Новости, 12.03.2026
Захарова прокомментировала поиски ЕС финансовой помощи Киеву

Захарова: ЕС в поисках помощи Киеву руководствуется принципом «деньги не пахнут»

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Евросоюз в поисках финансовой помощи Киеву руководствуется не слишком моральным принципом "деньги не пахнут" , заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что Еврокомиссия подрывает все усилия по поиску мирного разрешения украинского конфликта, делает все возможное для удержания киевского режима на плаву.
"Ищут для этого любые финансовые возможности, руководствуясь известным, но не слишком моральным принципом "деньги не пахнут", - сказала она.
Ранее газета Politico сообщила, что в ЕС судорожно ищут способ обойти Венгрию, которая заблокировала предоставление Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро, поскольку без внешней помощи Киев может остаться без денег уже в марте.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы России ядерным оружием
