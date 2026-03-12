Рейтинг@Mail.ru
Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы России ядерным оружием - РИА Новости, 12.03.2026
17:20 12.03.2026
Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы России ядерным оружием
Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы России ядерным оружием - РИА Новости, 12.03.2026
Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы России ядерным оружием
в мире
россия
швеция
гренландия
магдалена андерссон
мария захарова
евросоюз
россия
швеция
гренландия
в мире, россия, швеция, гренландия, магдалена андерссон, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Швеция, Гренландия, Магдалена Андерссон, Мария Захарова, Евросоюз
Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы России ядерным оружием

Захарова ответила экс-премьеру Швеции Андерссон на угрозы России ядерным оружием

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Экс-премьер Швеции и член парламента страны Магдалена Андерссон не имеет права рассуждать о возможностях ЕС нанести ядерный удар по России, ей следовало бы заняться проблемой защиты Гренландии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По данным, на которые ссылается Захарова, ранее Андерссон заявила, что европейские державы обладают достаточным ядерным потенциалом, чтобы "разбомбить Россию в пух и прах".
"Кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать России ядерным оружием, так еще и говорить, что от России ничего не останется, потому что ее якобы "разбомбят в пух и прах"? Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы? Что ты создала, кого ты спасла, кому ты помогла?" - сказала Захарова в ходе брифинга.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, на Западе позволяют себе недопустимые легковесные спекуляции по тематике ядерного вооружения.
"У меня предложение к этой самой Магдалене Андрессон заняться проблемой соседнего государства – Гренландия буквально нуждается в таких защитниках. Решите вопрос внутри вашего "ЕСовсвого" пространства, попытайтесь отстоять свой собственный суверенитет как стран-членов европейского сообщества, как старых европейских демократий, а потом беритесь обустраивать планету", - подчеркнула она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В миреРоссияШвецияГренландияМагдалена АндерссонМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
