Экс-премьер Швеции и член парламента страны Магдалена Андерссон не имеет права рассуждать о возможностях ЕС нанести ядерный удар по России, ей следовало бы...
Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы России ядерным оружием
Захарова ответила экс-премьеру Швеции Андерссон на угрозы России ядерным оружием
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Экс-премьер Швеции и член парламента страны Магдалена Андерссон не имеет права рассуждать о возможностях ЕС нанести ядерный удар по России, ей следовало бы заняться проблемой защиты Гренландии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По данным, на которые ссылается Захарова
, ранее Андерссон
заявила, что европейские державы обладают достаточным ядерным потенциалом, чтобы "разбомбить Россию
в пух и прах".
"Кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать России ядерным оружием, так еще и говорить, что от России ничего не останется, потому что ее якобы "разбомбят в пух и прах"? Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы? Что ты создала, кого ты спасла, кому ты помогла?" - сказала Захарова в ходе брифинга.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, на Западе позволяют себе недопустимые легковесные спекуляции по тематике ядерного вооружения.
"У меня предложение к этой самой Магдалене Андрессон заняться проблемой соседнего государства – Гренландия
буквально нуждается в таких защитниках. Решите вопрос внутри вашего "ЕС
овсвого" пространства, попытайтесь отстоять свой собственный суверенитет как стран-членов европейского сообщества, как старых европейских демократий, а потом беритесь обустраивать планету", - подчеркнула она.