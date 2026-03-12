https://ria.ru/20260312/zakharova-2080254814.html
В МИД прокомментировали отказ Армении от российской гуманитарной помощи
В МИД прокомментировали отказ Армении от российской гуманитарной помощи - РИА Новости, 12.03.2026
В МИД прокомментировали отказ Армении от российской гуманитарной помощи
Основания для отказа Еревана от российской гуманитарной помощи для переселенцев из Карабаха вызывают больше вопросов, чем ответов, заявила официальный... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:56:00+03:00
2026-03-12T15:56:00+03:00
2026-03-12T15:56:00+03:00
в мире
россия
ереван
мария захарова
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260312/direktor-2080221234.html
https://ria.ru/20260312/mid-2080217771.html
россия
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ереван, мария захарова, армения
В мире, Россия, Ереван, Мария Захарова, Армения
В МИД прокомментировали отказ Армении от российской гуманитарной помощи
Захарова: отказ Армении от помощи РФ переселенцам из Карабаха вызывает вопросы
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Основания для отказа Еревана от российской гуманитарной помощи для переселенцев из Карабаха вызывают больше вопросов, чем ответов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее дипломатический источник в Ереване
сообщил РИА Новости, что Армения
отказалась от российской гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Карабаха.
"То основание, на котором Ереван не согласовал поставку очередной партии, вызывает, честно говоря, больше вопросов, чем ответов", - сказала Захарова
в ходе брифинга
.
Как подчеркнула Захарова, Россия
уже передала около 140 тонн гуманитарной помощи для переселенцев, куда входили продукты первой необходимости, детские наборы. При этом число заявок от граждан Армении на получение помощи лишь увеличивалось.
Официальный Ереван затруднился разъяснить причины отказа, сославшись на ограничение благотворительной помощи в предвыборный период в соответствии с законодательством страны, добавила она.
"Очевидно, что отказ Еревана от исключительно благотворительной и не имеющей никакого политического подтекста гуманитарной помощи обусловлен предвыборным желанием властей буквально что ли вычистить упоминания о России. Кому хуже-то делают? Своим собственным гражданам", - отметила Захарова.