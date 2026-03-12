Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве

В МИД прокомментировали отказ Армении от российской гуманитарной помощи

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Основания для отказа Еревана от российской гуманитарной помощи для переселенцев из Карабаха вызывают больше вопросов, чем ответов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее дипломатический источник в Ереване сообщил РИА Новости, что Армения отказалась от российской гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Карабаха.

"То основание, на котором Ереван не согласовал поставку очередной партии, вызывает, честно говоря, больше вопросов, чем ответов", - сказала Захарова в ходе брифинга

Как подчеркнула Захарова, Россия уже передала около 140 тонн гуманитарной помощи для переселенцев, куда входили продукты первой необходимости, детские наборы. При этом число заявок от граждан Армении на получение помощи лишь увеличивалось.

Официальный Ереван затруднился разъяснить причины отказа, сославшись на ограничение благотворительной помощи в предвыборный период в соответствии с законодательством страны, добавила она.