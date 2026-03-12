Рейтинг@Mail.ru
Захарова: удар по дому русской культуры в Ливане не был ничем спровоцирован
13:59 12.03.2026 (обновлено: 14:05 12.03.2026)
Захарова: удар по дому русской культуры в Ливане не был ничем спровоцирован
Захарова: удар по дому русской культуры в Ливане не был ничем спровоцирован
Удар Израиля по Дому русской культуры в Ливане не был ничем спровоцирован, там не велось никакой военной деятельности, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
ливан
израиль
россия
ливан
израиль
россия
в мире, ливан, израиль, россия
В мире, Ливан, Израиль, Россия
Захарова: удар по дому русской культуры в Ливане не был ничем спровоцирован

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Удар Израиля по Дому русской культуры в Ливане не был ничем спровоцирован, там не велось никакой военной деятельности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Удар не был абсолютно ничем спровоцирован. В помещении не проводилось никакой военной или схожей активности", - заявила она в ходе брифинга.
Последствия израильского удара по партнерскому Русскому дому в городе Набатия, Ливан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Российская миссия в ООН осудила атаку на Дом русской культуры в Ливане
11 марта, 18:24
 
В мире Ливан Израиль Россия
 
 
