Захарова: удар по дому русской культуры в Ливане не был ничем спровоцирован

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Удар Израиля по Дому русской культуры в Ливане не был ничем спровоцирован, там не велось никакой военной деятельности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Удар не был абсолютно ничем спровоцирован. В помещении не проводилось никакой военной или схожей активности", - заявила она в ходе брифинга.