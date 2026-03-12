https://ria.ru/20260312/zakharova-2080219985.html
Захарова: удар по дому русской культуры в Ливане не был ничем спровоцирован
Захарова: удар по дому русской культуры в Ливане не был ничем спровоцирован - РИА Новости, 12.03.2026
Захарова: удар по дому русской культуры в Ливане не был ничем спровоцирован
Удар Израиля по Дому русской культуры в Ливане не был ничем спровоцирован, там не велось никакой военной деятельности, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 12.03.2026
РИА Новости
Новости
ru-RU
РИА Новости
Захарова: удар по дому русской культуры в Ливане не был ничем спровоцирован
Захарова: в доме русской культуры в Ливане не проводилось военной активности