Захарова: ужесточение духовной независимости на Украине дало фору фантастам

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Так называемое "ужесточение режима духовной независимости" на Украине уже дало фору фантастическим сюжетам, ни один утопист или антиутопист не мог предугадать такого развития событий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.