Захарова: ужесточение духовной независимости на Украине дало фору фантастам - РИА Новости, 12.03.2026
15:05 12.03.2026
Захарова: ужесточение духовной независимости на Украине дало фору фантастам
Захарова: ужесточение духовной независимости на Украине дало фору фантастам
в мире
украина
россия
киев
мария захарова
украинская православная церковь
в мире, украина, россия, киев, мария захарова, украинская православная церковь
В мире, Украина, Россия, Киев, Мария Захарова, Украинская православная церковь
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Так называемое "ужесточение режима духовной независимости" на Украине уже дало фору фантастическим сюжетам, ни один утопист или антиутопист не мог предугадать такого развития событий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе еженедельного брифинга дипломат процитировала инициативу украинских чиновников об "ужесточении режима духовной независимости" на Украине.
"Это все, конечно, обогнало (Джорджа - ред.) Оруэлла, это дало фору всем фантастам. Это то, что не смог предугадать ни один режиссер-утопист или антиутопист. Мне кажется, это сопоставимо только с одним автором - это (Михаил - ред.) Булгаков, он так описывал и находил такие метафоры", - сказала Захарова, комментируя инициативу.
Дипломат также процитировала украинские СМИ, которые объявили, что отныне доступ в ближние пещеры Киево-Печерской лавры, которые были закрыты с августа 2023 года после расторжения договора аренды с Украинской православной церковью, будет открыт "в контролируемом режиме". Теперь, как было заявлено, экскурсии по ближним и дальним пещерам обители займут всего полчаса и будут проходить в сопровождении четырех сотрудников монастыря-заповедника и правоохранительных органов.
"Это что? Экскурсии под конвоем?" - поинтересовалась Захарова.
Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что Киев готов делать всё, чтобы православная церковь Украины поглотила Украинскую православную церковь, но ничего у него не получится.
