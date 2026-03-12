Рейтинг@Mail.ru
Захарова ответила на оскорбление крымчан Зеленским - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/zaharova-2080226542.html
Захарова ответила на оскорбление крымчан Зеленским
Захарова ответила на оскорбление крымчан Зеленским - РИА Новости, 12.03.2026
Захарова ответила на оскорбление крымчан Зеленским
Решение крымчан воссоединиться с Россией, за которое Владимир Зеленский оскорбил жителей полуострова, было важнейшим историческим выбором, заявила официальный... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:19:00+03:00
2026-03-12T14:19:00+03:00
в мире
россия
республика крым
владимир зеленский
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/43/1561704316_0:398:2932:2047_1920x0_80_0_0_0aa1b0e8bce5bbe538a7f942193a71bd.jpg
https://ria.ru/20260306/krym-2079058727.html
https://ria.ru/20260312/zelenskij-2080157311.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/43/1561704316_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_472ede525697db693fe383a533df5e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, республика крым, владимир зеленский, мария захарова
В мире, Россия, Республика Крым, Владимир Зеленский, Мария Захарова
Захарова ответила на оскорбление крымчан Зеленским

Захарова назвала решение крымчан воссоединениться с Россией историческим выбором

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Решение крымчан воссоединиться с Россией, за которое Владимир Зеленский оскорбил жителей полуострова, было важнейшим историческим выбором, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ она указала, что Зеленский назвал "нечеловеческими особями" крымчан, поучаствовавших в референдуме в 2014 году.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В Крыму назвали угрозы Зеленского в адрес Орбана психозом
6 марта, 16:12
"Напомню этому самому банковскому отребью, что тогда, 16 марта 2014 года, происходило на самом деле. Это был исторический выбор. Он стал результатом очень сложных политических процессов, начавшихся после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и при этом имевших свою историю", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что большинство крымчан тогда выразили желание присоединиться к России.
"Это событие важнейшее, честное, историческое. Получило название возвращения в родную гавань, став символом и восстановления исторической справедливости, и защиты прав людей. Ну и конечно, безусловно, реализации национальных интересов", - сказала также дипломат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Зеленский не считает людьми поддержавших воссоединение Крыма с Россией
Вчера, 10:56
 
В миреРоссияРеспублика КрымВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала