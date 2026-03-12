https://ria.ru/20260312/zaharova-2080226542.html
Захарова ответила на оскорбление крымчан Зеленским
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Решение крымчан воссоединиться с Россией, за которое Владимир Зеленский оскорбил жителей полуострова, было важнейшим историческим выбором, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ она указала, что Зеленский
назвал "нечеловеческими особями" крымчан, поучаствовавших в референдуме в 2014 году.
"Напомню этому самому банковскому отребью, что тогда, 16 марта 2014 года, происходило на самом деле. Это был исторический выбор. Он стал результатом очень сложных политических процессов, начавшихся после государственного переворота на Украине
в феврале 2014 года и при этом имевших свою историю", - сказала Захарова
.
Она подчеркнула, что большинство крымчан тогда выразили желание присоединиться к России
.
"Это событие важнейшее, честное, историческое. Получило название возвращения в родную гавань, став символом и восстановления исторической справедливости, и защиты прав людей. Ну и конечно, безусловно, реализации национальных интересов", - сказала также дипломат.
Крым
стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".