Захарова ответила на оскорбление крымчан Зеленским

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Решение крымчан воссоединиться с Россией, за которое Владимир Зеленский оскорбил жителей полуострова, было важнейшим историческим выбором, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это событие важнейшее, честное, историческое. Получило название возвращения в родную гавань, став символом и восстановления исторической справедливости, и защиты прав людей. Ну и конечно, безусловно, реализации национальных интересов", - сказала также дипломат.