Захарова назвала ситуацию на Ближнем Востоке крайне непростой
Захарова назвала ситуацию на Ближнем Востоке крайне непростой - РИА Новости, 12.03.2026
Захарова назвала ситуацию на Ближнем Востоке крайне непростой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия оценивает гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке как крайне непростую, и подчеркнула,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:01:00+03:00
2026-03-12T14:01:00+03:00
2026-03-12T14:02:00+03:00
в мире
россия
ближний восток
иран
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
ближний восток
иран
Захарова: РФ оценивает гумситуацию на Ближнем Востоке как крайне непростую