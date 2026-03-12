В Ярославле задержали еще троих участников массовой драки в ТЦ

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Задержаны еще трое участников массовой драки в ТЦ в Ярославле, сообщило УМВД РФ по Ярославской области.
"Оперативники центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ярославской области задержали еще троих граждан, причастных к совершению хулиганства на территории ТЦ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это молодые люди 2001, 2009 и 2010 годов рождения.
Один из задержанных на опубликованном полицией видео говорит, что они с товарищами "побежали в "Ауру" бить людей нерусской национальности". Один из молодых людей признается, что был с ножом и шокером.
Вечером 9 марта в торгово-развлекательном центре "Аура" в центре Ярославля произошла массовая драка подростков. СУСК возбудило уголовное дело о хулиганстве. По данным ведомства, пострадали четверо подростков, среди них 15-летняя девочка. В УМВД по Ярославской области сообщали, что задержаны четыре человека, причисляющие себя к скинхедам. Двое участников драки в возрасте 14 и 17 лет, по данным прокуратуры, заключены под стражу.