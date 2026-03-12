Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле задержали еще троих участников массовой драки в ТЦ
12:38 12.03.2026 (обновлено: 12:58 12.03.2026)
В Ярославле задержали еще троих участников массовой драки в ТЦ
В Ярославле задержали еще троих участников массовой драки в ТЦ - РИА Новости, 12.03.2026
В Ярославле задержали еще троих участников массовой драки в ТЦ
Задержаны еще трое участников массовой драки в ТЦ в Ярославле, сообщило УМВД РФ по Ярославской области. РИА Новости, 12.03.2026
происшествия
ярославская область
ярославль
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ярославская область
ярославль
Новости
происшествия, ярославская область, ярославль, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ярославская область, Ярославль, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ярославле задержали еще троих участников массовой драки в ТЦ

В Ярославле задержали еще троих участников массовой драки в ТЦ "Аура"

© УМВД России по Ярославской области/MAXОдин из участников массовой драки в ТЦ в Ярославле
Один из участников массовой драки в ТЦ в Ярославле - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© УМВД России по Ярославской области/MAX
Один из участников массовой драки в ТЦ в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Задержаны еще трое участников массовой драки в ТЦ в Ярославле, сообщило УМВД РФ по Ярославской области.
"Оперативники центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ярославской области задержали еще троих граждан, причастных к совершению хулиганства на территории ТЦ", - говорится в сообщении.
Массовая драка в ТЦ Аура в Ярославле - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Девочка-подросток пострадала при массовой драке в ТЦ в Ярославле
10 марта, 12:01
Уточняется, что это молодые люди 2001, 2009 и 2010 годов рождения.
Один из задержанных на опубликованном полицией видео говорит, что они с товарищами "побежали в "Ауру" бить людей нерусской национальности". Один из молодых людей признается, что был с ножом и шокером.
Вечером 9 марта в торгово-развлекательном центре "Аура" в центре Ярославля произошла массовая драка подростков. СУСК возбудило уголовное дело о хулиганстве. По данным ведомства, пострадали четверо подростков, среди них 15-летняя девочка. В УМВД по Ярославской области сообщали, что задержаны четыре человека, причисляющие себя к скинхедам. Двое участников драки в возрасте 14 и 17 лет, по данным прокуратуры, заключены под стражу.
Массовая драка в ТЦ Аура в Ярославле - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Ярославле проверят меры безопасности в ТЦ после массовой драки
10 марта, 11:06
 
ПроисшествияЯрославская областьЯрославльМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Заголовок открываемого материала