Рейтинг@Mail.ru
Ворончихина рассказала об отношении соперниц на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 12.03.2026 (обновлено: 16:48 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/vyskazyvanija-2080259187.html
Ворончихина рассказала об отношении соперниц на Паралимпиаде
Ворончихина рассказала об отношении соперниц на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Ворончихина рассказала об отношении соперниц на Паралимпиаде
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что на Паралимпиаде в Италии от ее соперниц не было враждебных высказываний в адрес сборной России, они... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T16:12:00+03:00
2026-03-12T16:48:00+03:00
спорт
италия
россия
милан
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079528053_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_0ffd612de3c1503716e9023575d5211b.jpg
https://ria.ru/20260312/fadeev-2080170602.html
италия
россия
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079528053_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_d939b4e4556a1108707163d09f9f6ddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, россия, милан, паралимпийские игры
Спорт, Италия, Россия, Милан, Паралимпийские игры
Ворончихина рассказала об отношении соперниц на Паралимпиаде

Ворончихина: от соперниц на Паралимпиаде не было враждебных высказываний

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПаралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения
Читать в
MaxДзен
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 12 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что на Паралимпиаде в Италии от ее соперниц не было враждебных высказываний в адрес сборной России, они поздравляли ее с наградами Игр.
В четверг Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ранее Ворончихина одержала победу в супергиганте и завоевала бронзу в скоростном спуске.
«
"Девчонки хорошие. Не было враждебных высказываний, тоже поздравляют. Хочу завершить игры с хорошим настроением", - сказала Ворончихина журналистам.
Флаги IPC и ПКР - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Российский атлет раскрыл причину скандала со смартфонами на Паралимпиаде
Вчера, 11:35
 
СпортИталияРоссияМиланПаралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала