Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника - РИА Новости, 12.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 12.03.2026 (обновлено: 13:21 12.03.2026)
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника
ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 12.03.2026
РИА Новости
россия, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Днепропетровская область
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника

ВСУ потеряли более 300 военных в зоне войск "Востока" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"Противник потерял более 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства", - говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отметили в Минобороны РФ.
"Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Подгавриловка, Великомихайловка, Коломийцы, Новоскелеватое, Маломихайловка, Покровское Днепропетровской области, Комсомольское, Воскресенка и Воздвижевка Запорожской области", - подчеркнули в военном ведомстве России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Заголовок открываемого материала