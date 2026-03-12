https://ria.ru/20260312/vostok-2080206664.html
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника - РИА Новости, 12.03.2026
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника
ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:18:00+03:00
2026-03-12T13:18:00+03:00
2026-03-12T13:21:00+03:00
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"Противник потерял более 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства", - говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отметили в Минобороны РФ.
"Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ
и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Подгавриловка, Великомихайловка, Коломийцы, Новоскелеватое, Маломихайловка, Покровское Днепропетровской области
, Комсомольское, Воскресенка и Воздвижевка Запорожской области", - подчеркнули в военном ведомстве России
