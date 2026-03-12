Ворончихина пожаловалась на сложность покупки маскотов на Паралимпиаде

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 12 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина пожаловалась на то, что на Паралимпиаде в Италии очень сложно купить маскотов, которых бы она хотела отвезти домой для семьи и друзей.
Ворончихина выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки). В четверг она выиграла серебряную медаль в гигантском слаломе. Ранее на Паралимпиаде в Италии 23-летняя россиянка одержала победу в супергиганте и завоевала бронзу в скоростном спуске.
«
"Маскотов очень сложно купить в Италии, их нет даже в Олимпийской деревне. В шоке с этого. Грустно, потому что просили привезти. Одного себе, одного маме отдам, про третьего подумаю", - заявила журналистам Ворончихина.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В активе сборной России семь медалей - четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.