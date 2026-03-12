https://ria.ru/20260312/voronchikhina--2080178187.html
Ворончихина идет второй в гигантском слаломе на Паралимпиаде
Ворончихина идет второй в гигантском слаломе на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Ворончихина идет второй в гигантском слаломе на Паралимпиаде
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина идет второй после первой попытки в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
паралимпийские игры
спорт
Ворончихина идет второй в гигантском слаломе на Паралимпиаде
Ворончихина занимает второе место в гигантском слаломе на Паралимпиаде
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 12 мар - РИА Новости. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина идет второй после первой попытки в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Ворончихина выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки). В первой попытке она финишировала с результатом 1 минута 11,61 секунды, уступив 1,47 секунды лидирующей шведке Эббе Оршё. Третью позицию занимает француженка Орели Ришар (отставание - 2,08 секунды).
Вторая попытка состоится позднее в четверг.
Ранее на Паралимпиаде в Италии Ворончихина одержала победу в супергиганте и завоевала бронзу в скоростном спуске. Спортсменке 23 года, она чемпионка мира и победительница этапов Кубка мира.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.