"Безумно устаешь": Ворончихина поделилась ощущениями от Паралимпиады

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 12 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Горнолыжница Варвара Ворончихина призналась, что безумно устает на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо из-за недостатка времени.
Ворончихина выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки). В четверг она выиграла серебряную медаль в гигантском слаломе. Ранее на Паралимпиаде в Италии 23-летняя россиянка одержала победу в супергиганте и завоевала бронзу в скоростном спуске.
«
"Встаем здесь в 4:40. В деревне преодолеваем большие расстояния. Надо позавтракать, вернуться, одеться, размяться. Ложусь в 20:30 в надежде на то, что засну. (Михаил) Дегтярев звонил в первый день, лично поздравлял, я его тоже благодарила. Чувствую много поддержки от всех. Все чествования очень приятны, но хотелось бы после. Безумно устаешь. Времени нет, но держимся", - сказала Ворончихина журналистам.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В активе сборной России семь медалей - четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.