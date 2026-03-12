Рейтинг@Mail.ru
"Безумно устаешь": Ворончихина поделилась ощущениями от Паралимпиады
17:28 12.03.2026
"Безумно устаешь": Ворончихина поделилась ощущениями от Паралимпиады
Горнолыжница Варвара Ворончихина призналась, что безумно устает на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо из-за недостатка времени. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079503703_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_488d4c561581d26b50ee3b761a9e69ae.jpg
Паралимпийские игры
"Безумно устаешь": Ворончихина поделилась ощущениями от Паралимпиады

Горнолыжница Ворончихина призналась, что безумно устала на Паралимпиаде

Варвара Ворончихина на Паралимпийских Играх в Италии
Варвара Ворончихина на Паралимпийских Играх в Италии - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Варвара Ворончихина на Паралимпийских Играх в Италии
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 12 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Горнолыжница Варвара Ворончихина призналась, что безумно устает на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо из-за недостатка времени.
Ворончихина выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки). В четверг она выиграла серебряную медаль в гигантском слаломе. Ранее на Паралимпиаде в Италии 23-летняя россиянка одержала победу в супергиганте и завоевала бронзу в скоростном спуске.
«
"Встаем здесь в 4:40. В деревне преодолеваем большие расстояния. Надо позавтракать, вернуться, одеться, размяться. Ложусь в 20:30 в надежде на то, что засну. (Михаил) Дегтярев звонил в первый день, лично поздравлял, я его тоже благодарила. Чувствую много поддержки от всех. Все чествования очень приятны, но хотелось бы после. Безумно устаешь. Времени нет, но держимся", - сказала Ворончихина журналистам.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В активе сборной России семь медалей - четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Ворончихина рассказала об отношении соперниц на Паралимпиаде
Вчера, 16:12
 
