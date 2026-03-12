Ворончихина: было бы приятно нести флаг России на закрытии Игр

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что ей было бы приятно нести флаг России на церемонии закрытия зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, но также будет рада, если это право предоставят кому-то другому.