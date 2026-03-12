Ворончихина: было бы приятно нести флаг России на закрытии Игр

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что ей было бы приятно нести флаг России на церемонии закрытия зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, но также будет рада, если это право предоставят кому-то другому.
Ворончихина выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки). В четверг она выиграла серебряную медаль в гигантском слаломе. Ранее на Паралимпиаде в Италии 23-летняя россиянка одержала победу в супергиганте и завоевала бронзу в скоростном спуске.
«
"Было бы приятно (нести флаг), но буду рада, если предоставят кому-то другому", - сказала Ворончихина журналистам.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В активе сборной России семь медалей - четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.