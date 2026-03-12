"Накопилась усталость": слова Ворончихиной о серебре в гигантском слаломе

«

"Честно, сегодня было очень тяжело. Почувствовала, что накопился фон усталости. Вторая попытка была трудной, ухудшилась видимость, было тепло. Но смогла справиться и завоевать второй результат. Со шведкой постоянная борьба. Не была уверена, что смогу победить на Играх, но рада, что завоевала золото. Потому что Эбба - очень сильный соперник. Эту медаль посвящаю тренерскому составу. Они делают огромную работу, которую никто не видит. Хочу поблагодарить их, будем дальше бороться. Перед Играми был проделан большой путь. Очень хотелось просто победить. Осознаю, что стала паралимпийской чемпионкой и сейчас катаюсь в наслаждение, без сильных волнений", - заявила Ворончихина журналистам.