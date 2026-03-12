https://ria.ru/20260312/voronchihina-2080255092.html
"Накопилась усталость": слова Ворончихиной о серебре в гигантском слаломе
"Накопилась усталость": слова Ворончихиной о серебре в гигантском слаломе - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
"Накопилась усталость": слова Ворончихиной о серебре в гигантском слаломе
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина, завоевавшая серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх, заявила, что выступление выдалось для... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
"Накопилась усталость": слова Ворончихиной о серебре в гигантском слаломе
Ворончихина: в гигантском слаломе было очень тяжело, накопилась усталость
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 12 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина, завоевавшая серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх, заявила, что выступление выдалось для нее тяжелым из-за фона усталости, которая начала накапливаться за турнир в Италии.
В четверг Ворончихина, которая выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки), заняла второе место в гигантском слаломе. Победу одержала шведка Эбба Оршё. Ранее на Паралимпиаде 23-летняя россиянка одержала победу в супергиганте и выиграла бронзу в скоростном спуске.
«
"Честно, сегодня было очень тяжело. Почувствовала, что накопился фон усталости. Вторая попытка была трудной, ухудшилась видимость, было тепло. Но смогла справиться и завоевать второй результат. Со шведкой постоянная борьба. Не была уверена, что смогу победить на Играх, но рада, что завоевала золото. Потому что Эбба - очень сильный соперник. Эту медаль посвящаю тренерскому составу. Они делают огромную работу, которую никто не видит. Хочу поблагодарить их, будем дальше бороться. Перед Играми был проделан большой путь. Очень хотелось просто победить. Осознаю, что стала паралимпийской чемпионкой и сейчас катаюсь в наслаждение, без сильных волнений", - заявила Ворончихина журналистам.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.