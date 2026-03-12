Авторы сайта НХЛ назвали двух россиян фаворитами в борьбе за "Везину"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вратарь клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский и голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин стали главными фаворитами среди претендентов на приз лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.

Список претендентов на "Везина Трофи" был составлен по результатам опроса 16 сотрудников сайта НХЛ . Каждый голосовавший выбирал пять голкиперов и присуждал количество баллов от одного до пяти.

Василевскому 31 год. Он уже выигрывал "Везина Трофи" в 2019 году. В текущем сезоне россиянин провел 43 матча, в которых одержал 29 побед, дважды отыграл на ноль и отразил 91,3% бросков.