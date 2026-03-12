Рейтинг@Mail.ru
Авторы сайта НХЛ назвали двух россиян фаворитами в борьбе за "Везину"
Хоккей
 
18:53 12.03.2026
Авторы сайта НХЛ назвали двух россиян фаворитами в борьбе за "Везину"
Авторы сайта НХЛ назвали двух россиян фаворитами в борьбе за "Везину"
Вратарь клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский и голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин стали главными фаворитами среди претендентов на приз лучшему... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Авторы сайта НХЛ назвали двух россиян фаворитами в борьбе за "Везину"

Василевский и Сорокин стали фаворитами в борьбе за "Везину" по версии сайта НХЛ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вратарь клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский и голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин стали главными фаворитами среди претендентов на приз лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Список претендентов на "Везина Трофи" был составлен по результатам опроса 16 сотрудников сайта НХЛ. Каждый голосовавший выбирал пять голкиперов и присуждал количество баллов от одного до пяти.
Василевский набрал 71 балл (11 первых мест из 16) и лидирует в списке. Сорокин получил 61 балл (4) и расположился на втором месте. Тройку замкнул канадский голкипер "Вашингтон Кэпиталз" Логан Томпсон - 30 баллов. Девятое место в списке занял российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин с 6 баллами.
Также баллы получили Джон Гибсон (16 баллов, "Детройт Ред Уингз"), Скотт Уэджвуд (15, "Колорадо Эвеланш"), Карел Веймелка (15, "Юта Маммот"), Брэндон Бусси (13, "Каролина Харрикейнз"), Джереми Свэйман (7, "Бостон Брюинз"), Филип Густавссон, (5, "Миннесота Уайлд"), Даниэль Владарж (1, "Филадельфия Флайерз").
Василевскому 31 год. Он уже выигрывал "Везина Трофи" в 2019 году. В текущем сезоне россиянин провел 43 матча, в которых одержал 29 побед, дважды отыграл на ноль и отразил 91,3% бросков.
Сорокину 30 лет. В текущем сезоне россиянин провел 40 встреч, одержал 24 победы, шесть раз отыграл на ноль и отразил 91,3% бросков.
Евгений Дадонов - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
НХЛ оштрафовала "Оттаву" по делу об обмене Дадонова
Вчера, 17:52
 
