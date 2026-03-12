Рейтинг@Mail.ru
Венгрия согласилась вернуть "Ощадбанку" арестованные автомобили, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
14:36 12.03.2026
Венгрия согласилась вернуть "Ощадбанку" арестованные автомобили, пишут СМИ
Венгрия согласилась вернуть "Ощадбанку" арестованные автомобили, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
Венгрия согласилась вернуть "Ощадбанку" арестованные автомобили, пишут СМИ
Венгрия согласилась вернуть украинскому "Ощадбанку" арестованные инкассаторские автомобили, но без перевозимых ими денег и ценностей, сообщило украинское... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:36:00+03:00
2026-03-12T14:36:00+03:00
в мире
венгрия
украина
австрия
петер сийярто
виктор орбан
мирный план сша по украине
венгрия
украина
австрия
в мире, венгрия, украина, австрия, петер сийярто, виктор орбан, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Австрия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Мирный план США по Украине
Венгрия согласилась вернуть "Ощадбанку" арестованные автомобили, пишут СМИ

"Европейская правда": Венгрия согласилась вернуть "Ощадбанку" арестованные авто

© Правительство ВенгрииЗадержание украинцев, перевозивших валюту и золото, венгерскими правоохранителями. Кадр видео
Задержание украинцев, перевозивших валюту и золото, венгерскими правоохранителями. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Правительство Венгрии
Задержание украинцев, перевозивших валюту и золото, венгерскими правоохранителями. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Венгрия согласилась вернуть украинскому "Ощадбанку" арестованные инкассаторские автомобили, но без перевозимых ими денег и ценностей, сообщило украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на источники.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что с января через Венгрию на Украину было перевезено 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.
Задержание украинцев, перевозивших валюту и золото, венгерскими правоохранителями. Кадр видео
Произошедшее с украинцами в Венгрии вызвало панику в Германии
7 марта, 16:01
"Власти Венгрии согласились отдать государственному "Ощадбанку" оба арестованных инкассаторских автомобиля, но оставляют изъятыми деньги и золото, которые те перевозили", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Европейской правды".
По информации источников издания, передача автомобилей должна состояться в четверг.
Венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиции.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио
"Что-то между Россией и Венгрией". Орбан сделал резкое заявление об Украине
10 марта, 15:14
 
