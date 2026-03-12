Венгрия согласилась вернуть "Ощадбанку" арестованные автомобили, пишут СМИ

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Венгрия согласилась вернуть украинскому "Ощадбанку" арестованные инкассаторские автомобили, но без перевозимых ими денег и ценностей, сообщило украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на источники.

"Власти Венгрии согласились отдать государственному "Ощадбанку" оба арестованных инкассаторских автомобиля, но оставляют изъятыми деньги и золото, которые те перевозили", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Европейской правды".