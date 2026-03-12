Венгрия согласилась вернуть "Ощадбанку" арестованные автомобили, пишут СМИ

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Венгрия согласилась вернуть украинскому "Ощадбанку" арестованные инкассаторские автомобили, но без перевозимых ими денег и ценностей, сообщило украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на источники.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что с января через Венгрию на Украину было перевезено 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.
"Власти Венгрии согласились отдать государственному "Ощадбанку" оба арестованных инкассаторских автомобиля, но оставляют изъятыми деньги и золото, которые те перевозили", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Европейской правды".
По информации источников издания, передача автомобилей должна состояться в четверг.
Венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиции.