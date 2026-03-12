Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии опровергли сообщения о вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 12.03.2026
14:22 12.03.2026
В Венгрии опровергли сообщения о вмешательстве России в выборы
В Венгрии опровергли сообщения о вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 12.03.2026
В Венгрии опровергли сообщения о вмешательстве России в выборы
Фейки о якобы вмешательстве России в венгерские парламентские выборы публикуют в противовес смертельным угрозам Владимира Зеленского в адрес премьер-министра... РИА Новости, 12.03.2026
в мире, россия, венгрия, будапешт, виктор орбан, владимир зеленский, сергей кириенко
В мире, Россия, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Сергей Кириенко
В Венгрии опровергли сообщения о вмешательстве России в выборы

Гуйяш: сообщения о вмешательстве России в выборы в Венгрии - фейк

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Фейки о якобы вмешательстве России в венгерские парламентские выборы публикуют в противовес смертельным угрозам Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил глава его администрации Гергей Гуйяш.
Ранее на портале VSquare появилась статья со ссылкой на анонимные "источники в сфере национальной безопасности трех европейских стран", где утверждалось, что первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и начальник управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов якобы работают над тем, чтобы внедрить в посольство России в Будапеште политтехнологов для поддержки партии Орбана "Фидес" на парламентских выборах 12 апреля.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Венгрия не одобрит выделение кредита Украине, заявили в Правительстве
Вчера, 13:24
"Это фейковая новость, опубликованная, видимо, в противовес смертельным угрозам президента Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
По его словам, оба упомянутых в статье лица не приезжали в Венгрию.
В среду газета Financial Times со ссылкой на источники утверждала, что РФ якобы начала кампанию, направленную на помощь премьеру Венгрии Виктору Орбану в переизбрании в апреле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейком появившееся в издании сообщение и указал на ошибочные выводы, которые делают западные СМИ, основываясь на непроверенной информации.
Глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш в понедельник отметил, что сведения о якобы вмешательстве России в парламентские выборы ложны, это жалкие попытки отвлечь внимание от того, что киевский режим действительно пытается повлиять на исход выборов с целью привести к власти в Венгрии проукраинское правительство.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Орбан после угроз его семье с Украины призвал дочерей не бояться
11 марта, 20:34
 
В миреРоссияВенгрияБудапештВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийСергей Кириенко
 
 
