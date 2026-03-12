В Венгрии опровергли сообщения о вмешательстве России в выборы

БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Фейки о якобы вмешательстве России в венгерские парламентские выборы публикуют в противовес смертельным угрозам Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил глава его администрации Гергей Гуйяш.

Глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш в понедельник отметил, что сведения о якобы вмешательстве России в парламентские выборы ложны, это жалкие попытки отвлечь внимание от того, что киевский режим действительно пытается повлиять на исход выборов с целью привести к власти в Венгрии проукраинское правительство.