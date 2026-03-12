В Венгрии опровергли сообщения о вмешательстве России в выборы

БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Фейки о якобы вмешательстве России в венгерские парламентские выборы публикуют в противовес смертельным угрозам Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил глава его администрации Гергей Гуйяш.
Ранее на портале VSquare появилась статья со ссылкой на анонимные "источники в сфере национальной безопасности трех европейских стран", где утверждалось, что первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и начальник управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов якобы работают над тем, чтобы внедрить в посольство России в Будапеште политтехнологов для поддержки партии Орбана "Фидес" на парламентских выборах 12 апреля.
"Это фейковая новость, опубликованная, видимо, в противовес смертельным угрозам президента Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
По его словам, оба упомянутых в статье лица не приезжали в Венгрию.
В среду газета Financial Times со ссылкой на источники утверждала, что РФ якобы начала кампанию, направленную на помощь премьеру Венгрии Виктору Орбану в переизбрании в апреле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейком появившееся в издании сообщение и указал на ошибочные выводы, которые делают западные СМИ, основываясь на непроверенной информации.
Глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш в понедельник отметил, что сведения о якобы вмешательстве России в парламентские выборы ложны, это жалкие попытки отвлечь внимание от того, что киевский режим действительно пытается повлиять на исход выборов с целью привести к власти в Венгрии проукраинское правительство.