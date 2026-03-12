Венгрия не одобрит выделение кредита Украине, заявили в Правительстве

БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Венгрия не одобрит выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро и принятие 20-го пакета антироссийских санкций ЕС, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по "Дружбе", заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
По его словам, Венгрия все равно не будет участвовать в обеспечении этого кредита, но, по крайней мере, перестанет препятствовать остальным.
"Кроме того, мы будем блокировать 20-й пакет санкций, пока сохраняется эта ситуация, пока Украина не возобновит работу трубопровода "Дружба", - отметил Гуйяш.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".