Венгрия не одобрит выделение кредита Украине, заявили в Правительстве - РИА Новости, 12.03.2026
13:24 12.03.2026
Венгрия не одобрит выделение кредита Украине, заявили в Правительстве
Венгрия не одобрит выделение кредита Украине, заявили в Правительстве - РИА Новости, 12.03.2026
Венгрия не одобрит выделение кредита Украине, заявили в Правительстве
Венгрия не одобрит выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро и принятие 20-го пакета антироссийских санкций ЕС, пока Киев не возобновит транзит российской РИА Новости, 12.03.2026
экономика, венгрия, украина, киев, евросоюз
Экономика, Венгрия, Украина, Киев, Евросоюз
Венгрия не одобрит выделение кредита Украине, заявили в Правительстве

Гуйяш: Венгрия не одобрит кредит Украине на 90 млрд евро и новый пакет санкций

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Венгрия не одобрит выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро и принятие 20-го пакета антироссийских санкций ЕС, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по "Дружбе", заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Если... Зеленский снимет блокаду, мы также поддержим предоставление Украине другими странами Евросоюза кредита от имени ЕС, который фактически является безвозвратным грантом", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
По его словам, Венгрия все равно не будет участвовать в обеспечении этого кредита, но, по крайней мере, перестанет препятствовать остальным.
"Кроме того, мы будем блокировать 20-й пакет санкций, пока сохраняется эта ситуация, пока Украина не возобновит работу трубопровода "Дружба", - отметил Гуйяш.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода Дружба в Бродах, Украина - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Украина в ноте к Венгрии назвала даты визита на "Дружбу" неприемлемыми
Вчера, 09:02
 
ЭкономикаВенгрияУкраинаКиевЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
