Вдова бывшего верховного лидера Ирана жива, сообщило Fars
Вдова бывшего верховного лидера Ирана Мансуре Ходжасте, о гибели которой ранее писали СМИ, оказалась жива, сообщило агентство Fars. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:56:00+03:00
2026-03-12T18:56:00+03:00
2026-03-12T19:02:00+03:00
