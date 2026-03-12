Рейтинг@Mail.ru
Вдова бывшего верховного лидера Ирана жива, сообщило Fars - РИА Новости, 12.03.2026
18:56 12.03.2026 (обновлено: 19:02 12.03.2026)
Вдова бывшего верховного лидера Ирана жива, сообщило Fars
Вдова бывшего верховного лидера Ирана жива, сообщило Fars
Вдова бывшего верховного лидера Ирана Мансуре Ходжасте, о гибели которой ранее писали СМИ, оказалась жива, сообщило агентство Fars. РИА Новости, 12.03.2026
Вдова бывшего верховного лидера Ирана жива, сообщило Fars

Fars: вдова бывшего верховного лидера Ирана Мансуре Ходжасте оказалась жива

Иранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Вдова бывшего верховного лидера Ирана Мансуре Ходжасте, о гибели которой ранее писали СМИ, оказалась жива, сообщило агентство Fars.
Второго марта иранские СМИ, в том числе агентство Mehr, сообщили, что супруга Али Хаменеи, находившаяся в коме, погибла "мученической смертью".
"Сообщаем, что супруга верховного лидера, погибшего мученической смертью, жива. Первоначальные сообщения на этот счет оказались ошибкой", - говорится в сообщении агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, 8 марта преемником стал его сын Моджтаба.
Верховный лидер Ирана сообщил, что потерял жену и сестру при атаках США
