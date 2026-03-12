Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили шесть снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 12.03.2026
Силы ПВО сбили шесть снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ за сутки
Силы ПВО сбили шесть снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 12.03.2026
Силы ПВО сбили шесть снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ за сутки
Силы ПВО РФ за сутки уничтожили шесть снарядов HIMARS, три авиационные бомбы и 447 беспилотников ВСУ, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 12.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
вооруженные силы украины
2026
Новости
безопасность, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО сбили шесть снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ за сутки

МО РФ: силы ПВО сбили шесть снарядов HIMARS и 447 БПЛА ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Силы ПВО РФ за сутки уничтожили шесть снарядов HIMARS, три авиационные бомбы и 447 беспилотников ВСУ, сообщило министерство обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 447 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 122 132 беспилотных летательных аппарата, 651 зенитный ракетный комплекс, 28 191 танк и другие боевые бронированные машины, 1687 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 801 орудие полевой артиллерии и минометов, 56 533 единицы специальной военной автомобильной техники.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
