Силы ПВО сбили шесть снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ за сутки

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Силы ПВО РФ за сутки уничтожили шесть снарядов HIMARS, три авиационные бомбы и 447 беспилотников ВСУ, сообщило министерство обороны России.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 122 132 беспилотных летательных аппарата, 651 зенитный ракетный комплекс, 28 191 танк и другие боевые бронированные машины, 1687 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 801 орудие полевой артиллерии и минометов, 56 533 единицы специальной военной автомобильной техники.