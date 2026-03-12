Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф сообщил о встрече делегаций США и России во Флориде - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:27 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/uitkoff-2080091420.html
Уиткофф сообщил о встрече делегаций США и России во Флориде
Уиткофф сообщил о встрече делегаций США и России во Флориде - РИА Новости, 12.03.2026
Уиткофф сообщил о встрече делегаций США и России во Флориде
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил факт проведения в Майами переговоров между американской стороной и российской делегацией во главе со... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T01:27:00+03:00
2026-03-12T01:27:00+03:00
в мире
сша
майами
россия
стив уиткофф
кирилл дмитриев
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_2c33b18a9ad480e35d8710522a77f2f8.jpg
https://ria.ru/20260311/dmitriev-2080058038.html
сша
майами
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_6db4898cf308dcbd9142ac831dc5e9f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, майами, россия, стив уиткофф, кирилл дмитриев, джаред кушнер
В мире, США, Майами, Россия, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер
Уиткофф сообщил о встрече делегаций США и России во Флориде

Уиткофф подтвердил факт проведения в Майами переговоров между Россией и США

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил факт проведения в Майами переговоров между американской стороной и российской делегацией во главе со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.
"Сегодня во Флориде российская делегация во главе со спецпредставителем Кириллом Дмитриевым встретилась с американской делегацией, в состав которой вошли спецпосланник Стив Уиткофф, (зять американского президента) Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум", - написал Уиткофф в соцсети X.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Дмитриев приехал в Майами для встреч с администрацией Трампа, пишут СМИ
Вчера, 20:17
 
В миреСШАМайамиРоссияСтив УиткоффКирилл ДмитриевДжаред Кушнер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала