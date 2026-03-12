https://ria.ru/20260312/uitkoff-2080091420.html
Уиткофф сообщил о встрече делегаций США и России во Флориде
Уиткофф сообщил о встрече делегаций США и России во Флориде - РИА Новости, 12.03.2026
Уиткофф сообщил о встрече делегаций США и России во Флориде
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил факт проведения в Майами переговоров между американской стороной и российской делегацией во главе со... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T01:27:00+03:00
2026-03-12T01:27:00+03:00
2026-03-12T01:27:00+03:00
в мире
сша
майами
россия
стив уиткофф
кирилл дмитриев
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_2c33b18a9ad480e35d8710522a77f2f8.jpg
https://ria.ru/20260311/dmitriev-2080058038.html
сша
майами
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_6db4898cf308dcbd9142ac831dc5e9f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, майами, россия, стив уиткофф, кирилл дмитриев, джаред кушнер
В мире, США, Майами, Россия, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер
Уиткофф сообщил о встрече делегаций США и России во Флориде
Уиткофф подтвердил факт проведения в Майами переговоров между Россией и США