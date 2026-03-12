https://ria.ru/20260312/turtsija-2080258666.html
Турция готова принять переговоры по Украине, заявил Фидан
Турция готова принять переговоры по Украине, заявил Фидан - РИА Новости, 12.03.2026
Турция готова принять переговоры по Украине, заявил Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 12.03.2026
