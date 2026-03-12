Рейтинг@Mail.ru
Турция готова принять переговоры по Украине, заявил Фидан
16:08 12.03.2026 (обновлено: 16:09 12.03.2026)
Турция готова принять переговоры по Украине, заявил Фидан
Турция готова принять переговоры по Украине, заявил Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
В мире, Турция, Анкара (провинция), Украина, Хакан Фидан
Турция готова принять переговоры по Украине, заявил Фидан

Фидан: Турция готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
"Мы выступаем за то, чтобы переговоры (по Украине - ред.) продолжались без замедления. Турция готова стать площадкой для переговоров", — заявил Фидан на совместной пресс-конференции с немецким коллегой в четверг в Анкаре.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Источник: Фидан заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства
10 марта, 13:13
 
В миреТурцияАнкара (провинция)УкраинаХакан Фидан
 
 
