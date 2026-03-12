Россиянам рассказали, как вернуть деньги за туры на Ближний Восток

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Путешественникам, которым положена компенсация за несостоявшиеся поездки на Ближний Восток, нужно обратиться за деньгами к турфирме, рассказали в Минэкономразвития.
Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о компенсации затрат туристам из-за конфликта в регионе.
"Никуда специально ехать и искать "Турпомощь" не нужно. Деньги возвращаются из собственных средств туроператора или из средств фонда персональной ответственности туроператора, но все документы сдаются туроператору, у которого была куплена путевка", — говорится в сообщении.
Выплаты из фонда производятся только в том случае, если у турфирмы не хватает собственных средств. В остальных ситуациях она должна расплатиться с туристами самостоятельно.
В ведомстве также описали алгоритм действий туриста:
- найти на сайте "Турпомощи" форму требования о возврате, заполнить ее и передать туроператору;
- предоставить оригиналы или нотариально заверенные копии паспорта, договора на тур, документов об оплате (чеки, квитанции), информацию с реквизитами банковского счета для перевода денег.
"Туроператор собирает все заявления от туристов и формирует из них "Реестр требований". В реестре он указывает, кому, сколько и за что должен (с учетом стоимости фактически оказанных услуг). Затем он отправляет этот реестр и все копии документов в ассоциацию "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь". Туроператор обязан направить реестр в объединение в течение шести месяцев с даты уведомления. После этого объединение проводит выплаты из средств фонда персональной ответственности туроператора", — пояснили в Минэкономразвития.
Выплаты должны произвестись в течение 60 рабочих дней (около трех месяцев) после того, как объединение получит от туроператора все документы — реестр и приложения к нему.
"Учитывая, что туроператор может собирать заявления до шести месяцев, фактическое получение денег туристом может занять от четырех до девяти месяцев с даты подачи заявления. Деньги перечисляют на банковский счет, который турист указал в заявлении. Возвращают полную стоимость тура минус стоимость тех услуг, которые были фактически оказаны (например, если тур начался, но был прерван). В случае полной неоказанной услуги возвращается сто процентов оплаченной суммы", — добавили в министерстве.