Россиянам рассказали, как вернуть деньги за туры на Ближний Восток

"Туроператор собирает все заявления от туристов и формирует из них "Реестр требований". В реестре он указывает, кому, сколько и за что должен (с учетом стоимости фактически оказанных услуг). Затем он отправляет этот реестр и все копии документов в ассоциацию "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь". Туроператор обязан направить реестр в объединение в течение шести месяцев с даты уведомления. После этого объединение проводит выплаты из средств фонда персональной ответственности туроператора", — пояснили в Минэкономразвития.