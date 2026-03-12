Рейтинг@Mail.ru
Туризм
Туризм
 
22:57 12.03.2026 (обновлено: 23:56 12.03.2026)
Россиянам рассказали, как вернуть деньги за туры на Ближний Восток
Путешественникам, которым положена компенсация за несостоявшиеся поездки на Ближний Восток, нужно обратиться за деньгами к турфирме, рассказали в... РИА Новости, 12.03.2026
ближний восток
россия
оаэ
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
военная операция сша и израиля против ирана
туризм
ближний восток
россия
оаэ
ближний восток, россия, оаэ, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, Россия, ОАЭ, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Военная операция США и Израиля против Ирана, Туризм
Россиянам рассказали, как вернуть деньги за туры на Ближний Восток

МЭР РФ: для возврата денег за отмененный тур нужно обратиться к туроператору

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Путешественникам, которым положена компенсация за несостоявшиеся поездки на Ближний Восток, нужно обратиться за деньгами к турфирме, рассказали в Минэкономразвития.
Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о компенсации затрат туристам из-за конфликта в регионе.
Люди в центре Дубая - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В МЭР рассказали, когда возобновят продажу туров на Ближний Восток
Вчера, 05:07
«
"Никуда специально ехать и искать "Турпомощь" не нужно. Деньги возвращаются из собственных средств туроператора или из средств фонда персональной ответственности туроператора, но все документы сдаются туроператору, у которого была куплена путевка", — говорится в сообщении.
Выплаты из фонда производятся только в том случае, если у турфирмы не хватает собственных средств. В остальных ситуациях она должна расплатиться с туристами самостоятельно.
В министерстве напомнили условия возмещения средств: возврат действует на оплаченные туры в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт с датой начала в период с 28 февраля по 31 марта 2026 года. При этом договор с туроператором должен быть заключен до даты распоряжения правительства.
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Очевидица рассказала, как российские туристы выбираются из Катара
7 марта, 21:56
В ведомстве также описали алгоритм действий туриста:
  • найти на сайте "Турпомощи" форму требования о возврате, заполнить ее и передать туроператору;
  • предоставить оригиналы или нотариально заверенные копии паспорта, договора на тур, документов об оплате (чеки, квитанции), информацию с реквизитами банковского счета для перевода денег.
«

"Туроператор собирает все заявления от туристов и формирует из них "Реестр требований". В реестре он указывает, кому, сколько и за что должен (с учетом стоимости фактически оказанных услуг). Затем он отправляет этот реестр и все копии документов в ассоциацию "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь". Туроператор обязан направить реестр в объединение в течение шести месяцев с даты уведомления. После этого объединение проводит выплаты из средств фонда персональной ответственности туроператора", — пояснили в Минэкономразвития.

Окаменелые породы реликтовых деревьев на поверхности Балтийского моря в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Названы наиболее популярные весной экскурсионные туры по России
8 марта, 09:39
Выплаты должны произвестись в течение 60 рабочих дней (около трех месяцев) после того, как объединение получит от туроператора все документы — реестр и приложения к нему.
«
"Учитывая, что туроператор может собирать заявления до шести месяцев, фактическое получение денег туристом может занять от четырех до девяти месяцев с даты подачи заявления. Деньги перечисляют на банковский счет, который турист указал в заявлении. Возвращают полную стоимость тура минус стоимость тех услуг, которые были фактически оказаны (например, если тур начался, но был прерван). В случае полной неоказанной услуги возвращается сто процентов оплаченной суммы", — добавили в министерстве.
США и Израиль 28 февраля начали военную кампанию против Ирана. После этого десять ближневосточных государств закрыли воздушное пространство, из-за чего многие российские путешественники не могли выехать из этих стран. Авиакомпании организовывали вывозные рейсы.
Табло вылетов в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Застрявшие на отдыхе. Как россияне выживают на курортах Ближнего Востока
3 марта, 08:00
 
ТуризмБлижний ВостокРоссияОАЭМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
