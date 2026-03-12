Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 340 военных в зоне действия "Центра"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 12.03.2026
ВСУ потеряли более 340 военных в зоне действия "Центра"
ВСУ потеряли более 340 военных в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 12.03.2026
ВСУ потеряли более 340 военных в зоне действия "Центра"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 340 военнослужащих ВСУ, три бронетранспортера, включая бронетранспортер М113 производства РИА Новости, 12.03.2026
ВСУ потеряли более 340 военных в зоне действия "Центра"

ВСУ потеряли более 340 военных в зоне действия "Центра" за сутки

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 340 военнослужащих ВСУ, три бронетранспортера, включая бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, три бронетранспортера, включая бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны отметили, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Торское, Новогригоровка, Василевка, Шевченко, Белицкое Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Федоровское Днепропетровской области.
