ВСУ потеряли более 340 военных в зоне действия "Центра"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 340 военнослужащих ВСУ, три бронетранспортера, включая бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.