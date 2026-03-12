https://ria.ru/20260312/tsakhal-2080357549.html
ЦАХАЛ заявила, что поразила пусковые ракетные установки "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила, что поразила пусковые ракетные установки "Хезболлы"
Армия обороны Израиля сообщила, что в среду поразила пусковые установки ливанского движения "Хезболлах", запускавшие ракеты в сторону Израиля. РИА Новости, 12.03.2026
ЦАХАЛ заявила, что поразила пусковые ракетные установки "Хезболлы"
