Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила, что поразила пусковые ракетные установки "Хезболлы" - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/tsakhal-2080357549.html
ЦАХАЛ заявила, что поразила пусковые ракетные установки "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила, что поразила пусковые ракетные установки "Хезболлы" - РИА Новости, 12.03.2026
ЦАХАЛ заявила, что поразила пусковые ракетные установки "Хезболлы"
Армия обороны Израиля сообщила, что в среду поразила пусковые установки ливанского движения "Хезболлах", запускавшие ракеты в сторону Израиля. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T22:40:00+03:00
2026-03-12T22:40:00+03:00
хезболла
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939943146_7:0:914:510_1920x0_80_0_0_f2e5ac0f635658db1c44ed1d523f1cea.png
https://ria.ru/20260312/beyrut-2080356723.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939943146_121:0:801:510_1920x0_80_0_0_2c57eb605eb704a42dab44b7e12fe916.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хезболла, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
Хезболла, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила, что поразила пусковые ракетные установки "Хезболлы"

ЦАХАЛ заявила, что в среду поразила пусковые ракетные установки "Хезболлы"

© Israel Defense ForcesИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что в среду поразила пусковые установки ливанского движения "Хезболлах", запускавшие ракеты в сторону Израиля.
"Вчера в среду Армия обороны Израиля обнаружила и обезвредила десятки пусковых установок и террористов "Хезболлах", которые запускали ракеты в сторону государства Израиль", - говорится в сообщении армии.
Армия не приводит других подробностей удара.
Дым на месте удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
По южному пригороду Бейрута нанесли удары с воздуха
Вчера, 22:31
 
ХезболлаИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала