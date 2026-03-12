Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о начале волны ударов по инфраструктуре в Тегеране - РИА Новости, 12.03.2026
22:10 12.03.2026
ЦАХАЛ заявила о начале волны ударов по инфраструктуре в Тегеране
ЦАХАЛ заявила о начале волны ударов по инфраструктуре в Тегеране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале ударов по инфраструктуре в Тегеране. РИА Новости, 12.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
армия обороны израиля (цахал)
тегеран (город)
иран
израиль
тегеран (город)
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана, армия обороны израиля (цахал), тегеран (город), иран, израиль
Военная операция США и Израиля против Ирана, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Тегеран (город), Иран, Израиль
ЦАХАЛ заявила о начале волны ударов по инфраструктуре в Тегеране

Армия обороны Израиля заявила о начале волны ударов по инфраструктуре в Тегеране

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале ударов по инфраструктуре в Тегеране.
"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) только что начала широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима по Тегерану", - говорится в заявлении армии.
Военная операция США и Израиля против ИранаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Тегеран (город)ИранИзраиль
 
 
