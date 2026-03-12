https://ria.ru/20260312/tsakhal-2080354666.html
ЦАХАЛ заявила о начале волны ударов по инфраструктуре в Тегеране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале ударов по инфраструктуре в Тегеране. РИА Новости, 12.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
армия обороны израиля (цахал)
тегеран (город)
иран
израиль
Новости
ru-RU
Военная операция США и Израиля против Ирана, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Тегеран (город), Иран, Израиль
Армия обороны Израиля заявила о начале волны ударов по инфраструктуре в Тегеране