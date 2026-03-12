Рейтинг@Mail.ru
Третьяк заявил, что пора наехать на IIHF, чтобы там услышали голос ФХР - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:55 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/tretyak-2080236467.html
Третьяк заявил, что пора наехать на IIHF, чтобы там услышали голос ФХР
Третьяк заявил, что пора наехать на IIHF, чтобы там услышали голос ФХР - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Третьяк заявил, что пора наехать на IIHF, чтобы там услышали голос ФХР
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что настало время действовать с позиции силы по отношению к Международной федерации хоккея... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T14:55:00+03:00
2026-03-12T14:55:00+03:00
хоккей
международная федерация хоккея (iihf)
владислав третьяк
федерация хоккея россии (фхр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786003318_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_5a6af8487f1c6c90b35e278bd83d9cd9.jpg
https://ria.ru/20260312/tretyak-2080235728.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786003318_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_c087faf9754959f4eeec2657c54de49a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
международная федерация хоккея (iihf), владислав третьяк, федерация хоккея россии (фхр)
Хоккей, Международная федерация хоккея (IIHF), Владислав Третьяк, Федерация хоккея России (ФХР)
Третьяк заявил, что пора наехать на IIHF, чтобы там услышали голос ФХР

Третьяк: пора наезжать на IIHF, чтобы там услышали голос Федерации хоккея России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВладислав Третьяк
Владислав Третьяк - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что настало время действовать с позиции силы по отношению к Международной федерации хоккея (IIHF), чтобы там услышали голос представителей российского хоккея.
В четверг в Москве прошла отчетно-выборная конференция ФХР, на которой Третьяк в пятый раз был переизбран на пост президента организации. Он возглавляет федерацию с апреля 2006 года. В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в четверг заявил о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по вопросу возвращения сборной России по хоккею на международную арену.
«
"Сейчас мы подаем документы в IIHF, чтобы нас включили в календарь международных соревнований. Если этого не случится, то обратимся в суд. Будем действовать с позиции силы, потому что уже пора наезжать на IIHF, чтобы международная федерация услышала наш голос. У них только одно слово - "безопасность". Безопасность, которую они не гарантируют. Поэтому они не приглашают нас на чемпионаты. Нам очень не нравится, что они даже не приглашают нас на конгрессы, поэтому мы выступаем в онлайн-формате", - заявил Третьяк журналистам.
Часть международных федераций смягчила санкции и стала допускать россиян на турниры в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.
"Сейчас многие спортивные федерации признаны в мире, спортсмены выступают на соревнованиях. Отдельно поздравляю паралимпийцев, они молодцы. Мы надеемся, что этим примерам последует и IIHF. Мы хотим подать в суд, чтобы CAS все же принял какую-то сторону. Мы должны воевать и добиваться, чтобы наши команды играли на международных турнирах", - добавил Третьяк.
Игроки сборной Россия 25 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Третьяк считает, что сборные России по хоккею не могут оценить свой уровень
Вчера, 14:53
 
ХоккейМеждународная федерация хоккея (IIHF)Владислав ТретьякФедерация хоккея России (ФХР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала