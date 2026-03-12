Третьяк заявил, что пора наехать на IIHF, чтобы там услышали голос ФХР

«

"Сейчас мы подаем документы в IIHF, чтобы нас включили в календарь международных соревнований. Если этого не случится, то обратимся в суд. Будем действовать с позиции силы, потому что уже пора наезжать на IIHF, чтобы международная федерация услышала наш голос. У них только одно слово - "безопасность". Безопасность, которую они не гарантируют. Поэтому они не приглашают нас на чемпионаты. Нам очень не нравится, что они даже не приглашают нас на конгрессы, поэтому мы выступаем в онлайн-формате", - заявил Третьяк журналистам.