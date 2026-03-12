https://ria.ru/20260312/tretyak-2080236467.html
Третьяк заявил, что пора наехать на IIHF, чтобы там услышали голос ФХР
Третьяк заявил, что пора наехать на IIHF, чтобы там услышали голос ФХР - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Третьяк заявил, что пора наехать на IIHF, чтобы там услышали голос ФХР
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что настало время действовать с позиции силы по отношению к Международной федерации хоккея... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T14:55:00+03:00
2026-03-12T14:55:00+03:00
2026-03-12T14:55:00+03:00
хоккей
международная федерация хоккея (iihf)
владислав третьяк
федерация хоккея россии (фхр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786003318_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_5a6af8487f1c6c90b35e278bd83d9cd9.jpg
https://ria.ru/20260312/tretyak-2080235728.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786003318_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_c087faf9754959f4eeec2657c54de49a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная федерация хоккея (iihf), владислав третьяк, федерация хоккея россии (фхр)
Хоккей, Международная федерация хоккея (IIHF), Владислав Третьяк, Федерация хоккея России (ФХР)
Третьяк заявил, что пора наехать на IIHF, чтобы там услышали голос ФХР
Третьяк: пора наезжать на IIHF, чтобы там услышали голос Федерации хоккея России
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что настало время действовать с позиции силы по отношению к Международной федерации хоккея (IIHF), чтобы там услышали голос представителей российского хоккея.
В четверг в Москве прошла отчетно-выборная конференция ФХР
, на которой Третьяк
в пятый раз был переизбран на пост президента организации. Он возглавляет федерацию с апреля 2006 года. В 2022 году IIHF
отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев
в четверг заявил о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS)
по вопросу возвращения сборной России по хоккею на международную арену.
«
"Сейчас мы подаем документы в IIHF, чтобы нас включили в календарь международных соревнований. Если этого не случится, то обратимся в суд. Будем действовать с позиции силы, потому что уже пора наезжать на IIHF, чтобы международная федерация услышала наш голос. У них только одно слово - "безопасность". Безопасность, которую они не гарантируют. Поэтому они не приглашают нас на чемпионаты. Нам очень не нравится, что они даже не приглашают нас на конгрессы, поэтому мы выступаем в онлайн-формате", - заявил Третьяк журналистам.
Часть международных федераций смягчила санкции и стала допускать россиян на турниры в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет (МОК)
рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.
"Сейчас многие спортивные федерации признаны в мире, спортсмены выступают на соревнованиях. Отдельно поздравляю паралимпийцев, они молодцы. Мы надеемся, что этим примерам последует и IIHF. Мы хотим подать в суд, чтобы CAS все же принял какую-то сторону. Мы должны воевать и добиваться, чтобы наши команды играли на международных турнирах", - добавил Третьяк.