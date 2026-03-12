Рейтинг@Mail.ru
IIHF не отвечает на вопросы о конфликтах в других странах, заявил Третьяк - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:50 12.03.2026
IIHF не отвечает на вопросы о конфликтах в других странах, заявил Третьяк
IIHF не отвечает на вопросы о конфликтах в других странах, заявил Третьяк - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
IIHF не отвечает на вопросы о конфликтах в других странах, заявил Третьяк
Международная федерация хоккея (IIHF) не отвечает на вопросы о конфликтах в других странах, сказал журналистам президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026
IIHF не отвечает на вопросы о конфликтах в других странах, заявил Третьяк

Третьяк заявил, что IIHF не отвечает на вопросы о конфликтах в других странах

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Международная федерация хоккея (IIHF) не отвечает на вопросы о конфликтах в других странах, сказал журналистам президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне ударов США и Израиля по Ирану заявил об отсутствии у организации средств для обеспечения выполнения резолюции об олимпийском перемирии и подчеркнул, что спорт "должен оставаться маяком надежды - силой, объединяющей весь мир в мирном соперничестве".
«
"IIHF ничего не отвечает на эти вопросы (о конфликтах в других странах). Когда мы построили стадионы в Санкт-Петербурге, Омске и Новосибирске, они отняли у нас международные турниры якобы по соображениям безопасности. Но у нас самое безопасное место в мире. Мы гарантировали безопасность, перелеты", - сказал Третьяк.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров. В четверг министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по возвращению сборной России по хоккею на международную арену.
ХоккейВладислав ТретьякМеждународная федерация хоккея (IIHF)Федерация хоккея России (ФХР)
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
