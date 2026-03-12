IIHF не отвечает на вопросы о конфликтах в других странах, заявил Третьяк

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Международная федерация хоккея (IIHF) не отвечает на вопросы о конфликтах в других странах, сказал журналистам президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне ударов США и Израиля по Ирану заявил об отсутствии у организации средств для обеспечения выполнения резолюции об олимпийском перемирии и подчеркнул, что спорт "должен оставаться маяком надежды - силой, объединяющей весь мир в мирном соперничестве".
"IIHF ничего не отвечает на эти вопросы (о конфликтах в других странах). Когда мы построили стадионы в Санкт-Петербурге, Омске и Новосибирске, они отняли у нас международные турниры якобы по соображениям безопасности. Но у нас самое безопасное место в мире. Мы гарантировали безопасность, перелеты", - сказал Третьяк.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров. В четверг министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по возвращению сборной России по хоккею на международную арену.
