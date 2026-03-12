Третьяк заявил, что не знает о встречах Ларионова с представителями IIHF

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что ничего не знает о встречах главного тренера СКА Игоря Ларионова с представителями Международной федерации хоккея (IIHF) на Олимпиаде в Италии.