Третьяк заявил, что не знает о встречах Ларионова с представителями IIHF - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Хоккей
 
15:14 12.03.2026 (обновлено: 15:23 12.03.2026)
Третьяк заявил, что не знает о встречах Ларионова с представителями IIHF
Третьяк заявил, что не знает о встречах Ларионова с представителями IIHF - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Третьяк заявил, что не знает о встречах Ларионова с представителями IIHF
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что ничего не знает о встречах главного тренера СКА Игоря Ларионова с представителями... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
хоккей
спорт
игорь ларионов
владислав третьяк
международная федерация хоккея (iihf)
федерация хоккея россии (фхр)
спорт, игорь ларионов, владислав третьяк, международная федерация хоккея (iihf), федерация хоккея россии (фхр)
Хоккей, Спорт, Игорь Ларионов, Владислав Третьяк, Международная федерация хоккея (IIHF), Федерация хоккея России (ФХР)
Третьяк заявил, что не знает о встречах Ларионова с представителями IIHF

Третьяк заявил, что не знает о встречах Ларионова с представителями IIHF на ОИ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что ничего не знает о встречах главного тренера СКА Игоря Ларионова с представителями Международной федерации хоккея (IIHF) на Олимпиаде в Италии.
Ранее пресс-служба СКА сообщала, что делегация петербургского клуба приняла участие в деловой программе Олимпийских игр в Милане. Ларионов из-за поездки в Италию пропустил матч с московским ЦСКА.
"Мне об этом (о встрече Ларионова с IIHF на Олимпиаде) ничего неизвестно. Спросите у него и узнайте, с кем он встречался"- сказал Третьяк журналистам.
В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Дегтярев заявил о подготовке иска по возвращению сборной России по хоккею
ХоккейСпортИгорь ЛарионовВладислав ТретьякМеждународная федерация хоккея (IIHF)Федерация хоккея России (ФХР)
 
