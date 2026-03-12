https://ria.ru/20260312/tokaev-2080208055.html
Токаев опроверг утверждения о снижении статуса русского языка в конституции
АСТАНА, 12 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг утверждения о том, что статус русского языка в проекте новой конституции страны снижен.
"По поводу якобы снижения статуса русского языка в проекте новой конституции... Сам факт опубликования текста новой конституции на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, в качестве официального документа говорит о многом, и в комментариях, и тем более в оправданиях не нуждается", - сказал Токаев
в ходе ІІІ республиканского форума депутатов маслихатов (местных представительных органов – ред.) всех уровней.
Казахстанский лидер отметил, что ему забавно читать статьи, в которых авторы радеют за русский язык, а сами толком его не знают, и их статьи написаны с многочисленными стилистическими и грамматическими ошибками.
"Равным образом нет никакой надобности устраивать истерики по поводу якобы приниженного статуса казахского языка", - добавил президент Казахстана
, подчеркнув, что молодым людям вполне по силам владеть тремя-четырьмя языками, включая казахский и русский.
В действующей конституции Казахстана указано, что в государственных организациях и органах местного самоуправления русский язык официально употребляется наравне с казахским. Тридцать первого января комиссия по конституционной реформе опубликовала проект новой конституции Казахстана. В девятой статье было написано, что в госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык, теперь слово "наравне" будет заменено на слово "наряду".
Токаев ранее подписал указ о проведении 15 марта республиканского референдума по проекту новой конституции. В ЦИК республики сообщили, что итоги референдума опубликуют до 21 марта.