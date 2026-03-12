https://ria.ru/20260312/tennis-2080360589.html
Первая ракетка мира Соболенко вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает...
теннис
спорт
индиан-уэллс
сша
канада
арина соболенко
женская теннисная ассоциация (wta)
индиан-уэллс
сша
канада
Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе