https://ria.ru/20260312/tennis-2080357276.html
Зверев стал полуфиналистом теннисного турнира "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Зверев стал полуфиналистом теннисного турнира "Мастерса" в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Зверев стал полуфиналистом теннисного турнира "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Четвертая ракетка мира немец Александр Зверев вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T22:38:00+03:00
2026-03-12T22:38:00+03:00
2026-03-12T22:38:00+03:00
теннис
спорт
индиан-уэллс
сша
италия
александр зверев
лернер тьен
янник синнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071183772_0:20:1080:628_1920x0_80_0_0_e9cf8fd0ce1cbb566567fa346ddf28e0.jpg
индиан-уэллс
сша
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071183772_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_deb7f152b8baf893b1f550d2f87883b0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, индиан-уэллс, сша, италия, александр зверев, лернер тьен, янник синнер
Теннис, Спорт, Индиан-Уэллс, США, Италия, Александр Зверев, Лернер Тьен, Янник Синнер
Зверев стал полуфиналистом теннисного турнира "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Зверев стал полуфиналистом теннисного "Мастерса" в Индиан-Уэллсе