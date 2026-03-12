Рейтинг@Mail.ru
Зверев стал полуфиналистом теннисного турнира "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Теннис
 
22:38 12.03.2026
Зверев стал полуфиналистом теннисного турнира "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Зверев стал полуфиналистом теннисного турнира "Мастерса" в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Зверев стал полуфиналистом теннисного турнира "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Четвертая ракетка мира немец Александр Зверев вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
теннис
спорт
индиан-уэллс
сша
италия
александр зверев
лернер тьен
янник синнер
индиан-уэллс
сша
италия
спорт, индиан-уэллс, сша, италия, александр зверев, лернер тьен, янник синнер
Теннис, Спорт, Индиан-Уэллс, США, Италия, Александр Зверев, Лернер Тьен, Янник Синнер
Зверев стал полуфиналистом теннисного турнира "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Зверев стал полуфиналистом теннисного "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

© Фотография из соцсетейАлександр Зверев
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фотография из соцсетей
Александр Зверев. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Четвертая ракетка мира немец Александр Зверев вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
В четвертьфинале посеянный под четвертым номером Зверев обыграл француза Артура Филса (30-й номер посева) со счетом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.
В полуфинале соперником Зверева станет победитель матча Лернер Тьен (США, 25) - Янник Синнер (Италия, 2).
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
BNP Paribas Open
12 марта 2026 • начало в 21:10
Завершен
Артюр Фис
0 : 22:63:6
Александр Зверев
ТеннисСпортИндиан-УэллсСШАИталияАлександр ЗверевЛернер ТьенЯнник Синнер
 
