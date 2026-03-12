Рейтинг@Mail.ru
Телеканал Fox News перепутал на карте Иран и Ирак - РИА Новости, 12.03.2026
16:55 12.03.2026
Телеканал Fox News перепутал на карте Иран и Ирак
Телеканал Fox News перепутал на карте Иран и Ирак
Американский телеканал Fox News допустил очередную географическую ошибку в прямом эфире, представив зрителям карту Ближнего Востока, на которой Иран был... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:55:00+03:00
2026-03-12T16:55:00+03:00
в мире
ирак
иран
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
иран
ближний восток
2026
в мире, ирак, иран, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Иран, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
Телеканал Fox News перепутал на карте Иран и Ирак

Телеканал Fox News в очередной раз оконфузился с картой, перепутав Иран и Ирак

© AP Photo / Yuki IwamuraЛоготип Fox News на здании штаб-квартиры канала в Нью-Йорке
Логотип Fox News на здании штаб-квартиры канала в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Логотип Fox News на здании штаб-квартиры канала в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Американский телеканал Fox News допустил очередную географическую ошибку в прямом эфире, представив зрителям карту Ближнего Востока, на которой Иран был ошибочно изображен на месте соседнего Ирака.
Американские телеканалы, включая признанных гигантов новостной индустрии, регулярно становятся объектами насмешек из-за грубых географических ляпов в прямом эфире.
Так, Fox News в 2009 году поместил Египет на место Ирака, а также в 2019 году называл Сальвадор, Гватемалу и Гондурас "тремя мексиканскими странами", а телеканал CNN в 2013 году умудрился поместить Гонконг в Южную Америку.
Многие американцы путают Иран и Ирак из-за созвучия названий и поверхностного освещения в СМИ. Многие соцопросы простых американцев на улицах городов демонстрируют, что в массовом сознании эти страны часто сливаются в единый образ далекого региона.
В миреИракИранБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
