Телеканал Fox News перепутал на карте Иран и Ирак
Телеканал Fox News перепутал на карте Иран и Ирак
Американский телеканал Fox News допустил очередную географическую ошибку в прямом эфире, представив зрителям карту Ближнего Востока, на которой Иран был... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
ирак
иран
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
иран
ближний восток
Телеканал Fox News перепутал на карте Иран и Ирак
Телеканал Fox News в очередной раз оконфузился с картой, перепутав Иран и Ирак