Астрономы предупредили о скором взрыве сверхновой и опасности для Земли

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Вселенная совсем не холодна и стабильна. Нарушить ее "космический" покой легко — достаточно потухнуть одной звезде и вспыхнуть сверхновой.

Но когда это произойдет? И какие будут последствия для Земли?

Одна из самых больших во Вселенной

Звезда WOH G64 расположилась в Большом Магеллановом Облаке — карликовой галактике, вращающейся вокруг Млечного Пути. Ее обнаружили еще в 1970-х годах, и с тех пор она стала объектом пристального внимания специалистов.

Причина — колоссальные размеры: радиус звезды более чем в 1500 раз превышает радиус Солнца, что делает ее одной из самых больших звезд, известных на данный момент науке. Возраст WOH G64 оценивается менее чем в пять миллионов лет, что делает ее очень молодой звездой по космическим меркам. Для сравнения: возраст нашего Солнца насчитывает 4,6 миллиарда лет.

В 2024 году астрономы впервые получили детальное изображение звезды за пределами нашей галактики с помощью Очень Большого телескопа-интерферометра. Снимок показал: WOH G64 окружена плотным пылевым коконом, что подтвердило активный процесс потери массы по мере старения светила.

Согласно новому исследованию группы ученых под руководством Гонсало Муньоса-Санчеса из Национальной обсерватории Афин, в 2014 году этот гигант претерпел кардинальную трансформацию, перейдя из стадии красного сверхгиганта в довольно редкую фазу желтого гипергиганта.

Межгалактический взрыв

Ученые предполагают, что обнаруженные изменения связаны с выбросом значительной части поверхности звезды.

Рассматриваются две основные причины произошедшего. Первая — возможное взаимодействие со звездой-компаньоном, существование которой подтверждается анализом спектра света от WOH G64. Вторая — звезда готовится к взрыву.

Переход в фазу желтого гипергиганта может быть частью так называемой предсверхновой фазы, когда из-за интенсивных внутренних пульсаций и быстрого истощения ядерного топлива звезда начинает сбрасывать внешние оболочки, сжимается и нагревается, приближаясь к "взрывному" финалу своей короткой жизни.

Ученые подчеркивают, что наблюдать столь значительные изменения в звезде, да еще и за пределами Млечного Пути — огромная удача. Если текущие предположения верны, жители Земли могут стать свидетелями грандиозного межгалактического взрыва, который позволит ученым лучше понять эволюцию звезд.

При этом точное время, когда этом может произойти, назвать невозможно, рассказали астрономы.

Закипят реки, озера и океаны

Однако возникает закономерный вопрос, а не несет ли взрыв сверхновой угрозу для Земли. К счастью, расстояние до Солнечной системы WOH G64 составляет примерно 163 тысяч световых лет, а это довольно далеко.

А вот если она находилась бы на более близком расстоянии, нашу планету могла ждать настоящая катастрофа.

Ученые из Кипра смоделировали взрыв звезды, которая расположена на довольно близком расстоянии, в 326 световых годах от Земли. Космическое излучение, увеличенное стократно, может привести к необратимым последствиям, уверяют эксперты.

"Если представить, что подобный луч гамма-излучения все-таки точно попал на поверхность планеты, <...> на каждом из гектаров поверхности Земли взорвет по ядерной бомбе", — заявил директор Центра коммерческого космоса Самарского национального исследовательского университета имени академика Сергея Павловича Королева Антон Дорошин.

Если это произойдет, то закипят реки, озера и океаны, повсюду будет мощнейшая радиация, и попросту станет нечем дышать.

"Есть предположение, что подобная ситуация произошла порядка 440 миллионов лет назад и обеспечила одно из вымираний на планете именно за счет пришедшего интенсивного гамма-всплеска", — уточнил Антон Дорошин.