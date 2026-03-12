Стармер признал своей ошибкой назначение Мандельсона послом в США

ЛОНДОН, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что назначение связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном лейбориста Питера Мандельсона британским послом в США было его личной ошибкой, и принес извинения жертвам Эпштейна.

В документах по делу Мандельсона отмечается, что он продолжал общаться с Эпштейном на протяжении 2009-2011 годов и позже, несмотря на то, что в 2008 году Эпштейна впервые осудили за сексуальные преступления против несовершеннолетних. В 2014 году Мандельсон согласился стать сооснователем группы по охране океана вместе с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.