https://ria.ru/20260312/starmer-2080350556.html
Стармер признал своей ошибкой назначение Мандельсона послом в США
Стармер признал своей ошибкой назначение Мандельсона послом в США - РИА Новости, 12.03.2026
Стармер признал своей ошибкой назначение Мандельсона послом в США
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что назначение связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном лейбориста Питера Мандельсона... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T21:35:00+03:00
2026-03-12T21:35:00+03:00
2026-03-12T21:35:00+03:00
в мире
великобритания
сша
северная ирландия
джеффри эпштейн
кир стармер
гордон браун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071256662_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_0f23992b9a0619ec3f6c6811deecc05a.jpg
https://ria.ru/20260311/britanija-2080041970.html
https://ria.ru/20260311/mandelson-2080064007.html
великобритания
сша
северная ирландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071256662_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_7b65f288b0ce46a3149d57eb77d7b6be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, сша, северная ирландия, джеффри эпштейн, кир стармер, гордон браун
В мире, Великобритания, США, Северная Ирландия, Джеффри Эпштейн, Кир Стармер, Гордон Браун
Стармер признал своей ошибкой назначение Мандельсона послом в США
Стармер: назначение Мандельсона послом в США было личной ошибкой
ЛОНДОН, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что назначение связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном лейбориста Питера Мандельсона британским послом в США было его личной ошибкой, и принес извинения жертвам Эпштейна.
В среду кабмин Великобритании
опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона. Из документов следует, что власти Великобритании были в курсе связей Мандельсона с Эпштейном
еще до назначения британца послом в США
в 2024 году. Стармера предупреждали о репутационных рисках назначения, однако Мандельсон получил должность, причем "в странной спешке", говорится в документах.
"Должен признать, что я допустил ошибку, назначив Питера Мандельсона. Позвольте мне еще раз извиниться перед жертвами Эпштейна за назначение Питера Мандельсона. Это была моя ошибка, и я беру на себя ответственность", - сказал Стармер
журналистам во время мероприятия в Северной Ирландии
. Его слова транслировал телеканал Sky News
.
В документах по делу Мандельсона отмечается, что он продолжал общаться с Эпштейном на протяжении 2009-2011 годов и позже, несмотря на то, что в 2008 году Эпштейна впервые осудили за сексуальные преступления против несовершеннолетних. В 2014 году Мандельсон согласился стать сооснователем группы по охране океана вместе с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
В феврале британский парламент проголосовал за то, чтобы заставить правительство обнародовать все документы, связанные с назначением Мандельсона послом Великобритании в США в 2024 году.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна
, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.