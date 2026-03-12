Обновленный Региональный экспортный стандарт упростит доступ к господдержке

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новая версия Регионального экспортного стандарта упростит доступ бизнеса к господдержке, цикл вебинаров об особенностях его внедрения провел Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"С 10 февраля по 11 марта 2026 года РЭЦ провел цикл всероссийских разъяснительных вебинаров для исполнительных органов 89 субъектов РФ об особенностях внедрения 15 инструментов Регионального экспортного стандарта (РЭС) версии 3.0. Каждое мероприятие посетило более 250 участников - среди них представители РЭЦ, федеральных и региональных органов власти, центров поддержки экспорта, деловых объединений и профильных организаций", - говорится в сообщении РЭЦ.

Модератором вебинаров выступил Олег Радионов, директор по координации региональных программ РЭЦ. Под его руководством участники получили детальные разъяснения по интеграции новых инструментов поддержки экспортной деятельности и обсудили актуальные вопросы с экспертами. Среди них – создание платформы для экспортного развития региона, цифровизация мер поддержки экспорта, а также формирование кадрового обеспечения и продвижение экспорта за рубежом.

РЭС 3.0 разработан в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и является стратегическим переходом от создания базовых условий к реализации актуальных экспортных инструментов в ответ на запросы бизнеса.

"Внедрение новой версии стандарта позволит упростить доступ бизнеса к господдержке благодаря цифровизации и сформированной системе мер, а также выстроить прозрачную систему оценки усилий регионов по созданию условий для экспортной деятельности и развитию экспортного потенциала. Рейтинг эффективности внедрения будет публиковаться в СМИ и учитываться при расчёте Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, что сделает прогресс измеримым и видимым для бизнес-сообщества", – отметил Олег Радионов.

Помимо этого, Стандарт 3.0 направлен на взращивание компетенций управленческих команд через акселерацию и обучение, а также на усиление продвижения региональной продукции на зарубежных рынках, и, соответственно, открытие новых каналов сбыта.

Новая версия стандартов делает акцент на результативность и предлагает трёхуровневую систему внедрения инструментов с одним обязательным и двумя инициативными уровнями, где достижение дополнительных показателей повышает позиции региона в рейтинге. Кроме того, РЭС 3.0 вводит механизм стимулирования регионов (за выполнение показателей второго уровня начисляется дополнительно 5 баллов, третьего - 10 баллов), а также комплексную оценку эффективности деятельности регионов с учетом достигнутых результатов.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".