Удар США по школе в Иране мог произойти из-за злоупотребления ИИ, пишет WP

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. США и Израиль могли нанести авиаудар по школе для девочек на юге Ирана, ошибочно классифицировав ее как военный объект из-за просчета разведки или сбоя в работе алгоритмов ИИ, утверждает газета США и Израиль могли нанести авиаудар по школе для девочек на юге Ирана, ошибочно классифицировав ее как военный объект из-за просчета разведки или сбоя в работе алгоритмов ИИ, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Удар 28 февраля по начальной школе "Шаджаре Тайебе" в городе Минаб на юге Ирана был нанесен во время атак США , целью которых была расположенная неподалеку иранская военная база. В результате этого удара погибло более 175 человек, в основном ученики школы.

"Первоначально возникла некоторая путаница в отношении того, почему она (школа – ред.) оказалась в списке целей", – передает газета слова одного из чиновников.

По информации издания, вероятно, причиной удара стала ошибка разведки в определении местоположения цели. При этом остаётся неясным, какую роль в этом сыграли системы на основе ИИ, предназначенные для обработки большого количества разведывательных данных и выявления потенциальных целей.

« "Как израильские, так и американские военные используют Maven от Palantir для проведения операций", – выяснили журналисты WP.

Американская версия частично основана на системе Claude, разработанной компанией Anthropic, указывает газета. Однако, как утверждают источники издания, учитывая скорость и масштаб операции "Эпическая ярость", возможно, эти цели, отобранные ИИ, не были тщательно проверены.

Ранее Пентагон потребовал от компании Anthropic предоставить военным неограниченный доступ к технологии Claude для использования в военных операциях. Однако руководство компании отказалось выполнить это требование, обосновав решение тем, что пока рано полностью полагаться на ИИ в военных действиях, и такие системы требуют тщательного контроля со стороны человека.