Рейтинг@Mail.ru
Удар США по школе в Иране мог произойти из-за злоупотребления ИИ, пишет WP - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:51 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/ssha-2080105196.html
Удар США по школе в Иране мог произойти из-за злоупотребления ИИ, пишет WP
Удар США по школе в Иране мог произойти из-за злоупотребления ИИ, пишет WP - РИА Новости, 12.03.2026
Удар США по школе в Иране мог произойти из-за злоупотребления ИИ, пишет WP
США и Израиль могли нанести авиаудар по школе для девочек на юге Ирана, ошибочно классифицировав ее как военный объект из-за просчета разведки или сбоя в работе РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T03:51:00+03:00
2026-03-12T03:51:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
амир саид иравани
министерство обороны сша
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077617333_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a17ff6e88931ef41d2c2022abff446c2.jpg
https://ria.ru/20260309/cbs-2079483354.html
https://ria.ru/20260304/iran-2078368248.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080086820.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077617333_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_49710411cf03d24231346193bf0a7ede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, амир саид иравани, министерство обороны сша, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, Министерство обороны США, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Удар США по школе в Иране мог произойти из-за злоупотребления ИИ, пишет WP

WP: удар США по школе в Иране мог быть ошибкой разведки или злоупотреблением ИИ

© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANAРазбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANA
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. США и Израиль могли нанести авиаудар по школе для девочек на юге Ирана, ошибочно классифицировав ее как военный объект из-за просчета разведки или сбоя в работе алгоритмов ИИ, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Удар 28 февраля по начальной школе "Шаджаре Тайебе" в городе Минаб на юге Ирана был нанесен во время атак США, целью которых была расположенная неподалеку иранская военная база. В результате этого удара погибло более 175 человек, в основном ученики школы.
Разбор завалов на месте удара по школе в Минабе - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Телеканал в США попытался оправдать удар по школе в Иране
9 марта, 10:03
"Первоначально возникла некоторая путаница в отношении того, почему она (школа – ред.) оказалась в списке целей", – передает газета слова одного из чиновников.
По информации издания, вероятно, причиной удара стала ошибка разведки в определении местоположения цели. При этом остаётся неясным, какую роль в этом сыграли системы на основе ИИ, предназначенные для обработки большого количества разведывательных данных и выявления потенциальных целей.
«
"Как израильские, так и американские военные используют Maven от Palantir для проведения операций", – выяснили журналисты WP.
Американская версия частично основана на системе Claude, разработанной компанией Anthropic, указывает газета. Однако, как утверждают источники издания, учитывая скорость и масштаб операции "Эпическая ярость", возможно, эти цели, отобранные ИИ, не были тщательно проверены.
Похороны школьниц в Минабе - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Захарова отреагировала на молчание мировых СМИ о гибели школьниц в Иране
4 марта, 09:04
Ранее Пентагон потребовал от компании Anthropic предоставить военным неограниченный доступ к технологии Claude для использования в военных операциях. Однако руководство компании отказалось выполнить это требование, обосновав решение тем, что пока рано полностью полагаться на ИИ в военных действиях, и такие системы требуют тщательного контроля со стороны человека.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Иранапри ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Обломки снаряда, которым предположительно был нанесен удар по школе в Иране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
МИД Ирана рассказал о ракете, которую применили при ударе по школе
00:49
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиАмир Саид ИраваниМинистерство обороны СШАООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала