Удар США по школе в Иране мог произойти из-за злоупотребления ИИ, пишет WP
Удар США по школе в Иране мог произойти из-за злоупотребления ИИ, пишет WP - РИА Новости, 12.03.2026
Удар США по школе в Иране мог произойти из-за злоупотребления ИИ, пишет WP
2026-03-12T03:51:00+03:00

США и Израиль могли нанести авиаудар по школе для девочек на юге Ирана, ошибочно классифицировав ее как военный объект из-за просчета разведки или сбоя в работе
2026-03-12T03:51:00+03:00
2026-03-12T03:51:00+03:00
2026-03-12T03:51:00+03:00
2026
Удар США по школе в Иране мог произойти из-за злоупотребления ИИ, пишет WP
WP: удар США по школе в Иране мог быть ошибкой разведки или злоупотреблением ИИ
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости.
США и Израиль могли нанести авиаудар по школе для девочек на юге Ирана, ошибочно классифицировав ее как военный объект из-за просчета разведки или сбоя в работе алгоритмов ИИ, утверждает газета Washington Post
со ссылкой на источники.
Удар 28 февраля по начальной школе "Шаджаре Тайебе" в городе Минаб на юге Ирана
был нанесен во время атак США
, целью которых была расположенная неподалеку иранская военная база. В результате этого удара погибло более 175 человек, в основном ученики школы.
"Первоначально возникла некоторая путаница в отношении того, почему она (школа – ред.) оказалась в списке целей", – передает газета слова одного из чиновников.
По информации издания, вероятно, причиной удара стала ошибка разведки в определении местоположения цели. При этом остаётся неясным, какую роль в этом сыграли системы на основе ИИ, предназначенные для обработки большого количества разведывательных данных и выявления потенциальных целей.
«
"Как израильские, так и американские военные используют Maven от Palantir для проведения операций", – выяснили журналисты WP.
Американская версия частично основана на системе Claude, разработанной компанией Anthropic, указывает газета. Однако, как утверждают источники издания, учитывая скорость и масштаб операции "Эпическая ярость", возможно, эти цели, отобранные ИИ, не были тщательно проверены.
Ранее Пентагон
потребовал от компании Anthropic предоставить военным неограниченный доступ к технологии Claude для использования в военных операциях. Однако руководство компании отказалось выполнить это требование, обосновав решение тем, что пока рано полностью полагаться на ИИ в военных действиях, и такие системы требуют тщательного контроля со стороны человека.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке
и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля
. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи
. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Иранапри ООН Амира Саида Иравани
, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана
из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.