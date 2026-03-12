Рейтинг@Mail.ru
Спортсмены не должны страдать из-за политики, заявил американский борец
06:17 12.03.2026
Спортсмены не должны страдать из-за политики, заявил американский борец
сша, сидней, москва, александр карелин
Единоборства, Спорт, США, Сидней, Москва, Александр Карелин
Спортсмены не должны страдать из-за политики, заявил американский борец

Борец Гарднер: спортсмены не должны подвергаться дискриминации из-за политики

© Фото : AP/ Michael Dwyer Рулон Гарднер
Рулон Гарднер - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : AP/ Michael Dwyer
Рулон Гарднер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Спортсмены из всех стран мира не должны подвергаться дискриминации из-за политики, заявил в интервью РИА Новости олимпийский чемпион по греко-римской борьбе из США Рулон Гарднер.
"Я твердо уверен в том, что спортсмены не должны страдать из-за решений руководителей государств", - сказал Гарднер.
Он подчеркнул, что спортсмены посвящают жизнь тому, чтобы участвовать в крупнейших международных соревнованиях, и никто не имеет права лишать их этой мечты.
Гарднер стал обладателем золотой медали на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, когда в финальной схватке победил россиянина Александра Карелина, который до этого не проигрывал в течение 13 лет. В свое время он также был одними из первых в мире спортсменов, кто выступил против отстранения российских борцов от международных соревнований.
Американский борец напомнил, что в 1980 и 1984 году спортсмены из разных стран не смогли выступить на Олимпийских играх в Москве и Лос-Анджелесе из-за политических бойкотов.
"Из-за этого многие так и не сумели реализовать мечту. Я лично знаю пятерых или шестерых борцов, которые считают, что их жизнь буквально оборвалась. Они готовились со всей самоотдачей, но не смогли выступить", - отметил он.
Гарднер также призвал политиков помнить, что спортсмены тренируются всю жизнь ради Олимпийских игр, и не мешать им в этом.
Единоборства Спорт США Сидней Москва Александр Карелин
 
