Спортсмены не должны страдать из-за политики, заявил американский борец

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Спортсмены из всех стран мира не должны подвергаться дискриминации из-за политики, заявил в интервью РИА Новости олимпийский чемпион по греко-римской борьбе из США Рулон Гарднер.

"Я твердо уверен в том, что спортсмены не должны страдать из-за решений руководителей государств", - сказал Гарднер.

Он подчеркнул, что спортсмены посвящают жизнь тому, чтобы участвовать в крупнейших международных соревнованиях, и никто не имеет права лишать их этой мечты.

Гарднер стал обладателем золотой медали на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее , когда в финальной схватке победил россиянина Александра Карелина , который до этого не проигрывал в течение 13 лет. В свое время он также был одними из первых в мире спортсменов, кто выступил против отстранения российских борцов от международных соревнований.

Американский борец напомнил, что в 1980 и 1984 году спортсмены из разных стран не смогли выступить на Олимпийских играх в Москве Лос-Анджелесе из-за политических бойкотов.

"Из-за этого многие так и не сумели реализовать мечту. Я лично знаю пятерых или шестерых борцов, которые считают, что их жизнь буквально оборвалась. Они готовились со всей самоотдачей, но не смогли выступить", - отметил он.