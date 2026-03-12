https://ria.ru/20260312/sportsmeny-2080114266.html
Спортсмены не должны страдать из-за политики, заявил американский борец
александр карелин
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Спортсмены из всех стран мира не должны подвергаться дискриминации из-за политики, заявил в интервью РИА Новости олимпийский чемпион по греко-римской борьбе из США Рулон Гарднер.
"Я твердо уверен в том, что спортсмены не должны страдать из-за решений руководителей государств", - сказал Гарднер.
Он подчеркнул, что спортсмены посвящают жизнь тому, чтобы участвовать в крупнейших международных соревнованиях, и никто не имеет права лишать их этой мечты.
Гарднер стал обладателем золотой медали на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее
, когда в финальной схватке победил россиянина Александра Карелина
, который до этого не проигрывал в течение 13 лет. В свое время он также был одними из первых в мире спортсменов, кто выступил против отстранения российских борцов от международных соревнований.
Американский борец напомнил, что в 1980 и 1984 году спортсмены из разных стран не смогли выступить на Олимпийских играх в Москве
и Лос-Анджелесе
из-за политических бойкотов.
"Из-за этого многие так и не сумели реализовать мечту. Я лично знаю пятерых или шестерых борцов, которые считают, что их жизнь буквально оборвалась. Они готовились со всей самоотдачей, но не смогли выступить", - отметил он.
Гарднер также призвал политиков помнить, что спортсмены тренируются всю жизнь ради Олимпийских игр, и не мешать им в этом.