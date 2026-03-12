Рейтинг@Mail.ru
Доброволец из "Барс-22" рассказала о документировании историй бойцов
Специальная военная операция на Украине
 
12.03.2026
Доброволец из "Барс-22" рассказала о документировании историй бойцов
2026
Дарья Буймова
Доброволец из "Барс-22" рассказала о документировании историй бойцов

ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Помощник заместителя командира отряда "Барс-22" "Тигр" по военно-политической работе 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Барракуда" рассказала РИА Новости о важности документирования историй военнослужащих, участвующих в боевых действиях.
По её словам, около года назад её пригласили в отряд, чтобы фиксировать личные истории бойцов и сохранять их для будущего.
"Год назад меня пригласили в отряд, чтобы я помогла задокументировать истории бойцов, потому что это важно для дальнейшего. Чтобы бойцы могли отправить родным свои истории. Каждый достоин быть услышанным", — рассказала она.
"Барракуда" отметила, что её работа помогает показать вклад каждого военнослужащего, в том числе тех, кто выполняет, на первый взгляд, незаметные задачи.
"Даже обычный рядовой, который сидит на пункте ПВН (пост воздушного наблюдения - ред.) и сбивает дроны, — он работает, он хочет знать, что он нужен. Допустим, он сбил пять-шесть дронов — это важная работа", — пояснила "Барракуда".
По её словам, такие материалы со временем становятся частью истории подразделения.
"Мы строим таким образом историю отряда. Можно будет спустя год-два оглянуться и вспомнить, какие люди у нас служили. А когда будет победа, мы полностью сложим историю отряда", — сказала она.
Она добавила, что перед работой на передовой прошла специальную подготовку, которая помогает ей безопаснее выполнять свои задачи.
"Когда выезжаешь на позиции с ребятами, это довольно опасно. Поэтому хотя бы нужно понимать, как выглядят мины, чем отличаются по звуку дроны — тот же мавик или ударный дрон. Если звучит команда "воздух", ты уже знаешь, что нужно искать укрытие", — рассказала она.
По словам "Барракуды", на передовой важна собранность и профессионализм, вне зависимости от пола.
"На войне нет разделения на мужчин и женщин. Если женщины будут требовать повышенного внимания или истерить, то это уже не война", — подчеркнула она.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
