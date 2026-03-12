Рейтинг@Mail.ru
Оборона ВСУ на Краматорском направлении держится только на дронах - РИА Новости, 12.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:35 12.03.2026
Оборона ВСУ на Краматорском направлении держится только на дронах
Оборона ВСУ на Краматорском направлении держится только на дронах - РИА Новости, 12.03.2026
Оборона ВСУ на Краматорском направлении держится только на дронах
Качество личного состава среди ВСУ на краматорском направлении значительно упало, а оборона держится только на расчетах БПЛА, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 12.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
днепр (река)
запорожская область
вооруженные силы украины
донбасс
днепр (река)
запорожская область
Дарья Буймова
1920
1920
true
Оборона ВСУ на Краматорском направлении держится только на дронах

ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Качество личного состава среди ВСУ на краматорском направлении значительно упало, а оборона держится только на расчетах БПЛА, рассказал РИА Новости командир роты отряда "Русь", добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер".
"Разница между подразделениями, которые были год назад на этом направлении - это "небо и земля", противник мельчает. Если сейчас убрать украинские расчеты БПЛА, то оборона у ВСУ на этом направлении посыплется", - подчеркнул "Миссионер".
Взятие Славянско-Краматорской агломерации является важным пунктом для дальнейшего продвижения российских сил, так как они являются одним из главных укрепрайонов ВСУ и логистическим центром украинских военных. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные логистические пути для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Также освобождение данных городов открывает российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра и Запорожской области.
