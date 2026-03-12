Оборона ВСУ на Краматорском направлении держится только на дронах

ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Качество личного состава среди ВСУ на краматорском направлении значительно упало, а оборона держится только на расчетах БПЛА, рассказал РИА Новости командир роты отряда "Русь", добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер".