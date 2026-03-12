ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Качество личного состава среди ВСУ на краматорском направлении значительно упало, а оборона держится только на расчетах БПЛА, рассказал РИА Новости командир роты отряда "Русь", добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер".
"Разница между подразделениями, которые были год назад на этом направлении - это "небо и земля", противник мельчает. Если сейчас убрать украинские расчеты БПЛА, то оборона у ВСУ на этом направлении посыплется", - подчеркнул "Миссионер".
Взятие Славянско-Краматорской агломерации является важным пунктом для дальнейшего продвижения российских сил, так как они являются одним из главных укрепрайонов ВСУ и логистическим центром украинских военных. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные логистические пути для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Также освобождение данных городов открывает российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра и Запорожской области.
