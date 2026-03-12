Рейтинг@Mail.ru
Раненого бойца эвакуировали с передовой на наземном роботе - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:28 12.03.2026 (обновлено: 08:37 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/spetsoperatsiya-2080102509.html
Раненого бойца эвакуировали с передовой на наземном роботе
Раненого бойца эвакуировали с передовой на наземном роботе - РИА Новости, 12.03.2026
Раненого бойца эвакуировали с передовой на наземном роботе
Военнослужащие "Южной" группировки войск показали видео эвакуации при помощи БПЛА и наземного робототехнического комплекса (НРТК) раненого бойца с передовой под РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T03:28:00+03:00
2026-03-12T08:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080125348_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1bc3cfe8c46b42dc10112dee1cc72b44.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Робот вывозит раненого российского бойца с передовой под Константиновкой
Наземный робот вывез раненого российского бойца с передовой под Константиновкой. Кадры эвакуации, проведенной военными танкового батальона 4-й бригады "Южной" группировки, оказались в распоряжении РИА Новости. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2026-03-12T03:28
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080125348_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_71b6f70dafccb8074c2ee2999cacb63d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Раненого бойца эвакуировали с передовой на наземном роботе

Российские военные сняли на видео эвакуацию раненого бойца с передовой на роботе

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск показали видео эвакуации при помощи БПЛА и наземного робототехнического комплекса (НРТК) раненого бойца с передовой под Константиновкой в Донбассе.
Видео эвакуации, проведенной бойцами танкового батальона 4-ой бригады, оказалось в распоряжении РИА Новости. На видео, снятом БПЛА, сослуживцы после оказания первой помощи отправляют бойца к группе эвакуации.
"Используем НРТК не только для доставки продовольствия, но и эвакуации раненых. В этот раз отвезли продовольствия и доложили, что есть "трехсотый" (раненый – ред.). При помощи дрона и робота эвакуировали бойца", - рассказал оператор НРТК батальона с позывным "Викинг".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала