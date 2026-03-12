Раненого бойца эвакуировали с передовой на наземном роботе

"Используем НРТК не только для доставки продовольствия, но и эвакуации раненых. В этот раз отвезли продовольствия и доложили, что есть "трехсотый" (раненый – ред.). При помощи дрона и робота эвакуировали бойца", - рассказал оператор НРТК батальона с позывным "Викинг".