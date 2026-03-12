Раненого бойца эвакуировали с передовой на наземном роботе

https://ria.ru/20260312/spetsoperatsiya-2080102509.html
Военнослужащие "Южной" группировки войск показали видео эвакуации при помощи БПЛА и наземного робототехнического комплекса (НРТК) раненого бойца с передовой под РИА Новости, 12.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080125348_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_71b6f70dafccb8074c2ee2999cacb63d.jpg
Робот вывозит раненого российского бойца с передовой под Константиновкой
Наземный робот вывез раненого российского бойца с передовой под Константиновкой.
Кадры эвакуации, проведенной военными танкового батальона 4-й бригады "Южной" группировки, оказались в распоряжении РИА Новости.
ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости.
Военнослужащие "Южной" группировки войск показали видео
эвакуации при помощи БПЛА и наземного робототехнического комплекса (НРТК) раненого бойца с передовой под Константиновкой в Донбассе.
Видео эвакуации, проведенной бойцами танкового батальона 4-ой бригады, оказалось в распоряжении РИА Новости. На видео, снятом БПЛА, сослуживцы после оказания первой помощи отправляют бойца к группе эвакуации.
"Используем НРТК не только для доставки продовольствия, но и эвакуации раненых. В этот раз отвезли продовольствия и доложили, что есть "трехсотый" (раненый – ред.). При помощи дрона и робота эвакуировали бойца", - рассказал оператор НРТК батальона с позывным "Викинг".