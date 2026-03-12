Инвестиции в основной капитал Смоленской области достигли 123,7 млрд рублей

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал Смоленской области по итогам 2025 года достигли 123,7 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом более чем на 3 %, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Василий Анохин.

"Смоленская область третий год подряд демонстрирует рекордные показатели по объему инвестиций в основной капитал. По темпам роста Смоленская область заняла 4-е место в ЦФО и вошла в число 20 регионов-лидеров в стране", - написал Анохин.

Он отметил, что такие показатели – результат совместной работы инвестиционного блока правительства региона с бизнесом, создания комфортных условий для инвесторов при реализации проектов.