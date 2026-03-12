https://ria.ru/20260312/smolenskaya-oblast-2080161410.html
Инвестиции в основной капитал Смоленской области достигли 123,7 млрд рублей
Инвестиции в основной капитал Смоленской области достигли 123,7 млрд рублей - РИА Новости, 12.03.2026
Инвестиции в основной капитал Смоленской области достигли 123,7 млрд рублей
Инвестиции в основной капитал Смоленской области по итогам 2025 года достигли 123,7 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом более чем на... РИА Новости, 12.03.2026
смоленская область
Инвестиции в основной капитал Смоленской области достигли 123,7 млрд рублей
Вложения в основной капитал Смоленской области в 2025 году выросли на 3%
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал Смоленской области по итогам 2025 года достигли 123,7 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом более чем на 3 %, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Василий Анохин.
"Смоленская область третий год подряд демонстрирует рекордные показатели по объему инвестиций в основной капитал. По темпам роста Смоленская область заняла 4-е место в ЦФО и вошла в число 20 регионов-лидеров в стране", - написал Анохин.
Он отметил, что такие показатели – результат совместной работы инвестиционного блока правительства региона с бизнесом, создания комфортных условий для инвесторов при реализации проектов.
Рост демонстрируют пищевая промышленность и производство готовых металлоизделий – инвестиции выросли в 1,7 раза, производство резиновых и пластмассовых изделий – рост в 1,5 раза, химическая промышленность – в 1,2 раза. Заметна динамика в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – рост здесь составил 5,5 раза. Существенный рост показывает сельское хозяйство – инвестиции увеличились почти в два раза. Проекты по расширению животноводческих комплексов реализуют в регионе компании "Мираторг", "Золотая нива", "Смоленское поле" и "Птицефабрика "Сметанино". Крупные инвестиционные проекты реализуются также в энергетической и коммунальной инфраструктуре.