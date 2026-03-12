Испытание славой и опалой: через что прошел режиссер Андрей Смирнов

Режиссер и актер Андрей Смирнов получил приз "За честь и достоинство" на церемонии открытия XXII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи

Режиссер и актер Андрей Смирнов получил приз "За честь и достоинство" на церемонии открытия XXII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Павел Сурков. В российском кино есть режиссеры, снявшие десятки картин, и есть мастера, чьи фильмы — всегда событие. Андрей Смирнов принадлежит ко второй, куда более редкой категории: почти каждая его лента становилась весьма заметной. Судьба самого режиссера, который отмечает 85 лет, не менее драматична, чем сюжеты его картин. О главных работах юбиляра — в материале РИА Новости.

Дитя войны

Андрей Сергеевич Смирнов родился в Москве 12 марта 1941 года, перед войной. Его отец, писатель Сергей Смирнов, вскоре после рождения сына ушел добровольцем на фронт. Будущий режиссер увидел его впервые лишь спустя несколько лет — уже после Победы. В послевоенные годы отец стал известен на всю страну как автор книги "Брестская крепость", вернувшей из забвения подвиг ее защитников.

Детство Андрея Смирнова было типичным для поколения "детей войны" — скромным, суровым и во многом одиноким. Он рос болезненным ребенком и долгое время был освобожден от физкультуры. Позже вспоминал, что много времени проводил дома с книгами. Читал запоем русскую классику, исторические книги, философию. Этот ранний интерес к судьбе человека в истории, к нравственному выбору и памяти о прошлом впоследствии станет главной темой его творчества.

Главный фильм молодости: как создавался "Белорусский вокзал"

Одну из главных своих картин — "Белорусский вокзал" — Смирнов, ученик Михаила Ромма, снял совсем молодым. Незадолго до этого его предыдущую работу, "Ангел", положили "на полку", что обычно становилось тяжелым ударом для начинающего кинематографиста. Однако обстоятельства сложились иначе.

За сценарий Вадима Трунина сначала брался Марк Осепьян, затем Лариса Шепитько. Когда у них не получилось довести проект до конца, за дело взялся Андрей Смирнов — фактически на свой риск, даже без подписанного договора. Вместе с Труниным он переработал сценарий (сам режиссер вспоминал об этом скромно: "Писал, конечно, Трунин, а я, что называется, сидел рядом") и приступил к съемкам.

Актеров подбирали долго. На роль медсестры Раи предлагали Инну Макарову, однако Смирнов пошел против рекомендаций худсовета и выбрал кандидатуру Нины Ургант. Он же отстоял участие Анатолия Папанова и Евгения Леонова. На экране оба были в непривычных для себя драматических ролях и создали глубокие, по-настоящему трогательные образы.

История четырех фронтовых товарищей, случайно встретившихся спустя четверть века на похоронах друга, оказалась удивительно точной и узнаваемой. В фильме звучала песня Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа", ставшая одной из самых известных композиций о войне. Картина сразу стала народной — ее цитировали, пересматривали, обсуждали.

При этом в фильме почти нет батальных сцен. Главное в нем — память и человеческое братство, которое не исчезает даже спустя десятилетия.

Однако дальнейшая судьба режиссера сложилась непросто. Многие его работы сталкивались с цензурой. Картина "Ангел", снятая по рассказу Юрия Олеши, так и пролежала на полке почти 20 лет. Фильм "Осень" тоже подвергся жесткой критике и был выпущен в ограниченный прокат.

Успех и опала

"Белорусский вокзал" стал триумфом: картина получила Государственную премию, победила на фестивале в Карловых Варах и по сей день остается одной из самых любимых советских лент. Тогда же окончательно обозначился авторский почерк режиссера — его привлекали истории внешне бытовые, однако наполненные сильным нравственным напряжением.

Именно это снова привело к конфликту с властями. После выхода фильма "Верой и правдой" Андрей Смирнов вызвал недовольство чиновников Минкультуры — по воспоминаниям современников, вплоть до Екатерины Фурцевой. Почти на три десятилетия ему пришлось оставить режиссуру. В эти годы он ставил спектакли в театре и активно снимался в кино, где его актерский талант проявился особенно ярко.

© Госкино (2000) Кадр из фильма "Дневник его жены" © Госкино (2000) Кадр из фильма "Дневник его жены"

Одной из самых заметных работ стала роль Ивана Бунина в кинокартине "Дневник его жены" — противоречивой, пронизанной внутренним трагизмом. Андрей Смирнов играет писателя как человека, оказавшегося в изгнании, раздираемого страстями и сомнениями, однако сохраняющего внутренний стержень. Эти качества актер словно извлекает из собственного опыта. Убедителен он и в "Елене", где создает образ порядочного человека, ставшего игрушкой в руках расчетливой женщины.

© AR Films (2011) Кадр из фильма Андрея Звягинцева "Елена" © AR Films (2011) Кадр из фильма Андрея Звягинцева "Елена"

Возвращение в профессию

Мысль о возвращении к режиссуре не покидала Смирнова. В 2011-м он по собственному сценарию снял новую картину — "Жила-была одна баба".

© Наше Кино (2011) Кадр из фильма "Жила-была одна баба" © Наше Кино (2011) Кадр из фильма "Жила-была одна баба"

История деревни в годы Октябрьской революции и Гражданской войны раскрывается через судьбу крестьянки Варвары, на долю которой выпадают тяжелые испытания. По сути, это реквием русскому крестьянству — вызывающий споры, однако безусловно талантливый.

Следующий фильм, "Француз", стал настоящей вершиной. Это история иностранца, приезжающего в СССР, чтобы найти следы отца — белого офицера Татищева, оказавшегося в заключении. Картина снята подчеркнуто просто, почти аскетично.

При этом она наполнена внутренним светом и тонкими эмоциональными переломами. Финальный поворот придает рассказу неожиданную глубину и оставляет зрителю ощущение надежды, несмотря на трагизм происходящего.

Такое чувство надежды пронизывает все творчество Смирнова. Мир вокруг может казаться жестоким и безысходным, однако человек продолжает искать справедливость и смысл. Экранный Татищев пытается математически доказать существование высшей силы и добра — и приходит к выводу, который приносит утешение.

© Телекомпания НТВ (2017) Кадр из сериала "Динозавр" © Телекомпания НТВ (2017) Кадр из сериала "Динозавр"

При этом Смирнов много снимается. Диапазон его ролей широк: от комического бывшего благородного вора — своего рода Робин Гуда на пенсии — в сериале "Динозавр" до выхолощенного дворянина Аполлона Колокольцева в "Истории одного назначения". Сам актер не раз говорил о своем интересе к российской истории и приверженности дворянскому представлению о чести и достоинстве.