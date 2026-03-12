Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве

БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский уже стал ключевой фигурой венгерских парламентских выборов, по их итогам он хочет сам сформировать правительство страны во главе с проукраинской оппозицией, а для этого стремится сместить премьер-министра Виктора Орбана, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

По его словам, угрозы самого Зеленского и его людей семье Орбана тоже "демонстрируют вмешательство Украины любой ценой".

"Смертельные угрозы в его адрес неприемлемы и выходят за рамки любых культурных и цивилизованных дебатов... Угрожать детям из-за политических разногласий - это, на мой взгляд, ужасно нецивилизованное, некультурное явление", - отметил Сийярто.

Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС для Украины. Экс-генерал Службы безопасности Украины ( СБУ ) Григорий Омельченко вслед за ним начал угрожать Орбану, его детям и внукам.

Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.