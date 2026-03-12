https://ria.ru/20260312/siyyarto-2080272495.html
Зеленский будто хочет стать президентом Венгрии, заявил Сийярто
Зеленский будто хочет стать президентом Венгрии, заявил Сийярто - РИА Новости, 12.03.2026
Зеленский будто хочет стать президентом Венгрии, заявил Сийярто
Владимир Зеленский уже стал ключевой фигурой венгерских парламентских выборов, по их итогам он хочет сам сформировать правительство страны во главе с... РИА Новости, 12.03.2026
Зеленский будто хочет стать президентом Венгрии, заявил Сийярто
БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский уже стал ключевой фигурой венгерских парламентских выборов, по их итогам он хочет сам сформировать правительство страны во главе с проукраинской оппозицией, а для этого стремится сместить премьер-министра Виктора Орбана, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Президент Украины Владимир Зеленский
уже стал главной фигурой в предвыборной кампании в парламент Венгрии, его амбиция - сформировать следующее венгерское правительство и, следовательно, он хочет сместить премьер-министра Виктора Орбана
с этого пути", - сказал Сийярто
на пресс-конференции в Будапеште
.
По его словам, угрозы самого Зеленского и его людей семье Орбана тоже "демонстрируют вмешательство Украины любой ценой".
"Смертельные угрозы в его адрес неприемлемы и выходят за рамки любых культурных и цивилизованных дебатов... Угрожать детям из-за политических разногласий - это, на мой взгляд, ужасно нецивилизованное, некультурное явление", - отметил Сийярто.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии
встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС
для Украины. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ
) Григорий Омельченко вслед за ним начал угрожать Орбану, его детям и внукам.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев
вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.