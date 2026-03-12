Рейтинг@Mail.ru
Украина пытается добиться энергетической блокады Венгрии, заявил Сийярто
13:06 12.03.2026 (обновлено: 13:15 12.03.2026)
Украина пытается добиться энергетической блокады Венгрии, заявил Сийярто
Украина пытается добиться энергетической блокады Венгрии, заявил Сийярто

Петер Сийярто. Архивное фото
будапешт, 12 мар - РИА Новости. Украина пытается добиться полной энергетической блокады Венгрии, вслед за остановкой нефтепровода "Дружба" атакуя газопровод "Турецкий поток", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Украина хочет ввести тотальную энергетическую блокаду Венгрии, Украина хочет сделать полностью невозможным энергоснабжение Венгрии, поскольку украинцы уже блокируют наши поставки нефти, а теперь хотят заблокировать и поставки газа", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Орбан после угроз его семье с Украины призвал дочерей не бояться
11 марта, 20:34
 
