Украина пытается добиться энергетической блокады Венгрии, заявил Сийярто
Украина пытается добиться полной энергетической блокады Венгрии, вслед за остановкой нефтепровода "Дружба" атакуя газопровод "Турецкий поток", заявил венгерский РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:06:00+03:00
в мире
венгрия
украина
россия
петер сийярто
турецкий поток
венгрия
украина
россия
